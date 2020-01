NOTAS DA REDAÇÃO

POLÍTICA

Início de ano movimentado na área da política, com lideranças conversando sobre o ano eleitoral de 2020. Como há muito tempo acontece, a praia do Tibau continua sendo o palco para a maioria das articulações.

RANKING

A mídia nacional repercutiu análise divulgada pelo Ranking dos Políticos. O ranking compara políticos de todo o Brasil, classificando senadores e deputados federais do melhor para o pior.

STYVENSON

O site Ranking dos Políticos divulgou o resultado referente ao Rio Grande do Norte. O senador Styvenson Valentim (Podemos) aparece em primeiro lugar com 313 pontos, seguido pelo deputado federal General Girão (PSL) com 257.

REPROVADOS

No mesmo site, a deputada federal Natália Bonavides (PT) é considerada a pior parlamentar, com -309 pontos, seguida da senadora Zenaide Maia (PROS), com -166. Matéria completa em www.politicos.org.br

PORTAL

O site Portal no Ar, empresa jornalística criada há 7 anos, encerrou suas atividades, ontem, 2 de janeiro de 2020. O portal sempre contou com a participação de excelentes jornalistas da cidade do Natal. Uma pena.

CRIMINALIDADE

O governo Fátima Bezerra comemora resultados positivos na área da Segurança, no ano de 2019. A violência diminuiu 43,2% nos casos de latrocínios e 33,2% nos homicídios dolosos, e queda de 17,3 para lesões corporais seguidas de morte.

PESQUISAS

Desde 1º de janeiro, as empresas que fizerem pesquisas de opinião pública sobre as eleições municipais destinadas a conhecimento público são obrigadas a registrá-las na Justiça Eleitoral. O registro deve ocorrer com antecedência mínima de cinco dias.

PUNIÇÃO

A divulgação de pesquisa sem o prévio registro e a eventual divulgação de pesquisa fraudulenta constituem crimes, puníveis com detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00.

SAÚDE

A Prefeitura de Mossoró está convocando mais 12 aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018 da Secretaria de Saúde para o cargo de auxiliar de saúde bucal. Os aprovados vão atuar nas Unidades Básicas de Saúde do Município.

CARNE

O ano começa melhor para os consumidores de carne. O Ministério da Agricultura divulgou que a cotação da arroba do boi gordo diminuiu 15% de valor no final de dezembro com a baixa chegando rapidamente aos supermercados.