PSDB

Em entrevista à Tribuna do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira de Sousa, que também é presidente estadual do PSDB, disse que o cenário para 2022 começará a ser formatado a partir das eleições do próximo ano.

ASSEMBLEIA

Sobre os trabalhos legislativos deste ano, Ezequiel considera que foi altamente positivo, com aprovação de matérias importantes e o clima de entendimento instalado entre os Poderes.

LIBERAÇÃO

Mesmo com o clima de entendimento, entre janeiro e novembro deste ano, o governo estadual liberou somente 13% do valor das emendas parlamentares obrigatórias aprovadas em 2018 com o atual orçamento.

CÂMARA

A Câmara Municipal de Mossoró realizará sessão extraordinária, segunda-feira (30), às 10h, para votar dois projetos do Executivo. O primeiro reestrutura a carreira de auditor fiscal do município e o segundo trata de doação de terreno público à Paróquia Menino Jesus.

VIOLÊNCIA

A criminalidade atinge a todos os cidadãos indistintamente. Dois assaltantes mataram, ontem, o Coronel Nunes, da reserva da Polícia Militar, quando identificaram que ele portava arma de fogo. O revólver deveria servir para defesa pessoal, mas acabou sendo motivo de crime.

ELVIRO

Sobre a falta de repasses à Previ por parte da Prefeitura de Mossoró, o economista Elviro Rebouças, em entrevista ao programa Cenário Político (TCM), declarou textualmente; “Tenho cobrado insistentemente. Não me sinto confortável em presidir o PREVI com essa situação”.

DIOCESE

A Arquidiocese de Natal completa, hoje, 110 anos de resistência. Antes, subordinada a Pernambuco, a Diocese do Rio Grande do Norte ganhou novo nome com a criação das Dioceses de Mossoró e Caicó.

JUSTIFICATIVA

O deputado federal General Girão emitiu nota oficial para tentar justificar a destinação de verbas do seu mandato para o INCOR/SP e Hospital Dr. Amaral Carvalho/SP e para o Centro de Equoterapia de Brasília. É isso aí, explica, mas não justifica.

MUDANÇAS

O Partido Comunista do Brasil vai retirar da logomarca as palavras “partido” e “comunista”. Saem também a “foice e o martelo” e, em vez da cor vermelha, usará o verde amarelo. Deverá ser usado o nome de fantasia, “Movimento 65”.

STF

Pesquisa DataFolha que será publicada no jornal Folha de São Paulo de hoje, mostra que apenas 19% dos brasileiros avaliação a atuação dos ministros do STF como ótima ou boa, contra 39% de avaliação da atuação como ruim ou péssima.