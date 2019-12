VEJA

A revista Veja desta semana traz os principais acontecimentos do ano de 2019, com o título: “Retrospectiva: De Tirar o Fôlego”.

ISTOÉ

Com editorial assinado por José Carlos Marques “A Sandice está no ar”, a revista marca linha de oposição a Bolsonaro, chegando a admitir que o presidente é portador de distúrbio bipolar.

CRÍTICA

Setores da imprensa local alardearam o fato do deputado Fábio Faria ter viajado mais a São Paulo, cidade onde reside, do que ao Rio Grande do Norte, estado pelo qual foi eleito.

SILÊNCIO

Os mesmos críticos do genro de Sílvio Santos silenciaram em relação ao deputado federal General Girão que destinou emenda com recursos de R$ 400 mil para o Incor/SP e mais R$ 100 mil para o Hospital Doutor Amaral Carvalho de Jaú/SP.

PAGAMENTO

Pelo twitter, a governadora Fátima Bezerra avisa do pagamento, hoje, aos servidores públicos estaduais dos salários referentes ao mês de dezembro de 2019. O 13º dos ativos estará nas contas no dia 31/12 e o dos inativos no dia 02.01.2020.

PREFEITURA

Em Mossoró, a Prefeitura Municipal iniciou, ontem, o pagamento ao funcionalismo que será concluído até o quinto dia útil do mês de janeiro. Na próxima segunda-feira serão pagos os servidores da educação.

PROMOÇÕES

A governadora Fátima Bezerra efetivou, ontem, a promoção de 86 oficiais da Polícia Militar. Foram promovidos dois coronéis, 12 tenentes coronéis, 23 majores e 49 capitães.

INFECÇÕES

Segundo o Datasus, 20,9% dos óbitos registrados dentro dos hospitais potiguares, públicos, privados e filantrópicos, estão relacionados com doenças infeciosas. Em 2020, houve aumento de 17,65% desses óbitos se comparados ao mesmo período de 2018.

CARNE

Com a diminuição acentuada do consumo da carne, após os sucessivos aumentos no preço, os supermercados começam a ceder e, em alguns deles, há promoções com até 50% de desconto.

VIOLÊNCIA

O Estado Islâmico divulgou vídeo mostrando a decapitação de 11 reféns cristão sendo decapitados por terroristas, sob alegação de “vingar” as mortes de seu líder Abu Bakr al-Baghdadi e seu porta-voz, na Síria, em outubro deste ano.