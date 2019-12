CONVOCAÇÃO

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, CONVOCOU, convocar a Assembleia Legislativa em caráter extraordinário para votar dois projetos de lei que tratam da regulamentação do Proedi, o programa que amplia incentivos fiscais para a indústria.

PREJUÍZO

Os prefeitos reagem à decisão da governadora em relação ao Proedi. Para a Federação dos Municípios, as prefeituras terão prejuízo de R$ 85 milhões por ano.

PESQUISA

O Blog O Potiguar e o Instituto Seta realizaram pesquisa eleitoral para avaliar a situação do presidente Bolsonaro, governadora Fátima Bezerra e prefeito Álvaro Dias.

GOVERNADORA

Fátima Bezerra foi a melhor avaliada, com 47,7 % dos entrevistados aprovando sua administração e 41,8 reprovando. 10,5% não souberam ou não quiseram opinar.

PREFEITO

Álvaro Dias também foi bem avaliado em relação a sua administração como prefeito de Natal. 43,7 dos entrevistados aprovam sua maneira de administrar Natal, sendo reprovado por 36,7%.

PRESIDENTE

Jair Bolsonaro teve uma avaliação bem abaixo daquela da governadora do estado e do prefeito de Natal. 66,5% dos entrevistados reprovam sua administração e apenas 27% aprovam sua administração.

QUEDA

Além da queda nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro também caiu no banheiro e foi obrigado a passar a noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Não há gravidade, mas os médicos recomendaram ficar em observação.

BANCOS

Na véspera do Natal, os bancos vão atender em horário especial, de 9h às 11h. O mesmo deverá acontecer no dia 30, ante- véspera do ano novo. Dia 31 não haverá expediente bancário.

PRESIDÊNCIA

Depois do ex-deputado Henrique Alves, o deputado Fábio Faria poderá ocupar a presidência da Câmara dos Deputados. A especulação está sendo veiculada pelo jornal Folha de São Paulo.

INDULTO

Durante a campanha presidencial o candidato Bolsonaro chegou a dizer que não editaria nenhum indulto. Ontem, o Diário Oficial publicou decreto que concede indulto natalino a agentes de segurança que, no exercício da função, tenham cometido crimes culposos.