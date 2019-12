EMENDAS

Depois da tentativa do deputado Estadual Alysson Bezerra em assumir a autoria de sua emenda para o Hospital Regional Tarcísio Maia, o senador Styvenson Valentim decidiu reunir dirigentes da saúde para discutir a aplicação dos R$ 16,5 milhões que destinou a esse Hospital.

AUDITORIA

Em entrevista ao jornalista Saulo Vale, o senador Styvenson reafirmou ser imperativo uma auditoria na Caern. “Há vencimentos de R$ 70 mil por mês, com. Assistentes administrativos recebendo 50, 60 mil reais por mês.”

PARTICIPAÇÃO

Para cobrar mais responsabilidade aos que fazem a saúde no RN, convidou representantes da Secretaria Estadual da Saúde, reitor da Ufersa e diretores do Hospital Regional Tarcísio Maia.

VIAGENS

Mesmo representando o RN na Câmara, o deputado federal Fábio Faria não é obrigado a residir no estado. Há vários parlamentares federais nessa situação. Além do mais, não é vedado o uso de passagens para qualquer estado, pois o mandato tem caráter nacional.

ALTA

A partir de hoje, a Petrobras autoriza elevação do preço médio do diesel em suas refinarias em 3%, enquanto o preço da gasolina será mantido. O último aumento no diesel foi há 17 dias.

INVESTIGAÇÃO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre declarou que o senador Flávio Bolsonaro não será investigado das acusações do Ministério Público do RJ. “São coisas que ocorreram quando ele era deputado estadual, que nada têm a ver com o Senado”

TERCEIRIZADOS

A Justiça e o MP condenem a utilização de contratação de servidores terceirizados nos demais Poderes, mas o Tribunal de Justiça do RN anuncia contratação de empresa para serviços de Psicólogos, Assistentes Sociais, Pedagogos, Estatísticos, Ilustradores e Relações Públicas.

POPULARIDADE

Cai a aprovação do governo Bolsonaro; 53% desaprovam sua maneira de governar (eram 40% em abril e 48% em junho e 50% em setembro); 41% aprovam, eram 51%, 46% e 44% nas pesquisas anteriores); 6% não responderam.

COLLOR

A pesquisa Ibope, feita no 12º mês de mandato de Bolsonaro revelou que a taxa de satisfação com o presidente é de 29%, empatada na margem de erro com a de Fernando Collor (27%) no mesmo período. Os dois começaram o mandato com uma taxa de satisfação em torno de 50%.

RECESSO

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte terá recesso administrativo entre os dias 23 de dezembro e 3 de fevereiro de 2020. Os serviços administrativos continuam funcionando normalmente até 15h.