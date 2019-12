HOMENAGEM

A sessão da Assembleia Legislativa que homenageou na manhã de ontem a turma de medicina do ano de 1969 contou com a presença de representantes dos três Poderes e do Ministério Público.

GENIBALDO

O médico Genibaldo Barros, 92 anos, ex-secretário estadual da Saúde, ex-vice-governador do Estado e ex-membro do TCE-RN compareceu à sessão para abraçar seus ex-alunos. Ele foi também professor da Pneumologia da UFRN.

ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa deverá aprovar, hoje, autorização para o Estado abrir crédito extraordinário, condição para que os servidores públicos recebam os salários de dezembro.

SANÇÃO

Com a aprovação, a governadora Fátima precisa sancionar, de imediato o decreto, para que seja publicado e, logo após, a liberação dos recursos para o início do pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro.

DRACONIANA

A reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo ao Legislativo está sendo considerada mais draconiana que a aprovada no Congresso Nacional. Os representantes sindicais se recusam a conversar sobre o assunto com a governadora Fátima Bezerra.

SAÚDE

O caos que atingiu a saúde está generalizado. O impasse é registrado em todo o país, e não somente em Mossoró e Natal. E, parece não haver solução à vista.

COOPERAÇÃO

A governadora Fátima anuncia assinatura de termo de cooperação com agência francesa, em fevereiro, com o objetivo de viabilizar investimentos do órgão francês no desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e mitigação dos efeitos da seca no semiárido potiguar.

DECISÃO

Os Policiais Penais do RN realizam hoje, às 9h30, Assembleia Geral, em frente à Governadoria, para discutir a proposta apresentada pelo governo do Estado, na reunião de ontem. Desde o dia 4 de dezembro a classe está acampada em frente à Governadoria.

PEZÃO

O Supremo Tribunal de Justiça determinou que o ex-governador do Rio Luiz Fernando de Souza fosse liberado da prisão em que se encontrava, desde novembro de 2018. Em troca, Pezão será obrigado a cumprir sete medidas cautelares.

WHATSAPP

Pesquisa realizada pelo Senado e pela Câmara mostrou que o WhatsApp é a principal fonte de informação dos brasileiros, sendo preferido por 79% dos entrevistados. São mais de 136 milhões de usuários no Brasil.

PARTIDO

O Tribunal Superior Eleitoral autorizou ontem, terça-feira (10), a criação do partido Unida Popular (UP), 33º com registro na Justiça Eleitoral e que já poderá participar das eleições municipais de 2020.

DIGITAL

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que universidades e instituições de ensino superior poderão emitir o diploma digital, como forma de reduzir os custos de emissão do certificado e agilizar a empregabilidade de jovens graduados.