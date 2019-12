SERVIDORES

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do RN bateu o martelo: não haverá acordo com o Governo em relação à reforma da Previdência.

CRÍTICA

Para a presidente do SINSP/RN a proposta apresentada pela governadora Fátima Bezerra é “perversa e vem com o intuito de confiscar o contracheque dos servidores do Estado”

OESTE

O presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) encaminhou requerimentos ao Governo do Estado solicitando investimentos em recursos hídricos, infraestrutura e segurança pública para a região Oeste do RN.

PAGAMENTOS

Na prefeitura de Mossoró, acredita-se que o empréstimo para investimentos, junto à CEF, vai liberar recursos para o cumprimento de obrigações que se encontram em atraso.

CRÍTICA

O deputado José Dias voltou a criticar o pedido de crédito extraordinário ao Orçamento Geral de 2019, totalizando R$ 1,8 bilhão, por parte do Governo do Estado à Assembleia Legislativa, em forma de Projeto de Lei.

DECRETO

Segundo José Dias esse crédito extraordinário deve ser feito em forma de decreto do Poder Executivo, em cumprimento à Lei Federal 4.320.

ANTECIPAÇÃO

Por meio de empréstimo, o Governo do Estado vai antecipar a importância de R$ 180 milhões dos royalties por exploração do petróleo no Rio Grande do Norte.

DESMENTIDO

O presidente da CAERN, Roberto Linhares, em nota oficial, rebateu as declarações do senador Styvenson Valentim em relação aos salários dos dirigentes da CAERN.

AUDITORIA

Não ficando convencido com as declarações do presidente da CAERN a respeito dos salários, o senador Styvenson solicitou ao Tribunal de Contas da União auditoria na Companhia de Água e Esgoto do RN.

CONGRESSO

A vereadora Sandra Rosado e a ex-deputada Larissa Rosado estão em Brasília, participando do encontro nacional do PSDB. Na pauta, entre outros assuntos, a política do partido em relação ao governo Bolsonaro.