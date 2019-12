PREVIDÊNCIA

O governo do Estado vai aumentar a alíquota de contribuição previdenciária para funcionários estaduais ativos e inativos, que recebem acima de R$ 5,8 mil. A contribuição atual que é de 11% para todos os servidores, vai para 14%, 16% e 18% para quem recebe acima desse valor.

CÁLCULO

Sobre um mesmo salário podem incidir várias alíquotas. Assim, quem recebe R$ 21mil, sobre o valor de R$ 5.839,45 incide 11%; de R$ 5.839,46 até R$ 10 mil, incide 14%; de R$ 10 mil até R$ 20 mil, incide 16% e, nos R$ 1 mil restantes dos vencimentos incidirá a alíquota de 18%.

ROMBO

O governo Fátima Bezerra recebeu a previdência estadual com um déficit de R$ 50,5 bilhões, aumentado sobretudo com a política de utilizar seus recursos para manter o pagamento da folha de servidores em dia.

DELAÇÃO

As delações premiadas continuam merecendo espaço na mídia nacional. Ontem, foi a vez do ex-ministro Antônio Palocci denunciar a governadora Fátima Bezerra e a deputada federal Gleise Hoffmann.

DEFESA

A governadora Fátima desmentiu haver recebido recursos irregulares da empresa Camargo Correia, como afirmou Palocci. E desafia o ex-ministro a provar suas declarações.

FORÇA

O ex-prefeito de Alto do Rodrigues, Abelardo Rodrigues, mostrou mais uma vez sua força política local, ao eleger o prefeito Nixon Baracho, do DEM, com maioria de 4.283 votos.

DESCONTINGENCIAMENTO

O Governo Federal descontingenciou emenda da bancada destinada a UERN que receberá, em 2022, a importância de R$ 23 milhões para obras estruturantes e aquisição de equipamentos.

EMENDAS

Além dessa emenda de bancada, a UERN contará ainda com R$ 1,4 milhões de emendas individuais, sendo R$ 500 mil do senador Styvenson, R$ 500 mil de Natália Bonavides, R$ 150 mil de Beto Rosado, R$ 150 mil de Benes Leocádio e R$ 100 mil de Walter Alves.

SUCESSÃO

O prestígio político da governadora Fátima Bezerra será testado no próximo ano no apoio que dará a candidatos a prefeitos municipais. Para o PT, é importante ter candidato próprio na maior parte dos municípios.

ISOLDA

Mossoró será um dos pontos críticos da governadora que adiantou desejar a deputada Isolda Dantas disputando o cargo majoritário. Acontece que Isolda não consegue unir a oposição em torno do seu nome.