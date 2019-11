UFERSA

Na Universidade do Semiárido existe a certeza de que o atual reitor, José de Arimatéia, de Matos, não conseguirá fazer o seu sucessor. O problema não está entre os eleitores da Instituição, mas no Ministério da Educação.

PRECEDENTES

No governo tido como autoritário do presidente Jair Bolsonaro, os candidatos alinhados à esquerda não terão vez. O futuro reitor deverá ser o candidato mais aproximado ao pensamento da extrema direita.

CRÍTICA

O deputado federal General Girão criticou a viagem dos governadores do nordeste à Europa e á Ásia. Para ele, não houve resultados positivos para os estados que ainda tiveram de gastar com a viagem dos seus gestores.

FIEL

O deputado Girão é da linha de frente do presidente Bolsonaro. Os governadores do nordeste são todos oposição ao presidente da República. Nesse caso, a crítica é suspeita. É preciso que dados sejam apresentados.

PROEDI

Depois da decisão favorável do desembargador Vivaldo Pinheiro ao município de Natal, suspendendo os efeitos do PROEDI, 38 prefeituras protocolaram ações no TJRN para sustar os efeitos do decreto da governadora Fátima Bezerra.

ADESÃO

A expectativa é de que o número de prefeituras entrando com ação semelhante deverá dobrar até o final desta quinta-feira. Até mesmo os prefeitos que não haviam se pronunciado sobre o assunto deverão seguir o mesmo caminho.

INCONSTITUCIONALIDADE

A assessoria jurídica da Federação dos Municípios do RN considera que o incentivo instituindo o Proedi foi concedido de forma unilateral, nascendo inconstitucional em sua origem.

MESMICE

Quase depois de um ano de tomar posse, o governo Fátima Bezerra não conseguiu mostrar novidades na maneira de administrar. A situação é a mesma de quando recebeu o governo de Robinson Faria.

HERANÇA

Robinson governou praticamente com recursos de empréstimo do Banco Mundial, conquistados pela governadora Wilma de Faria e contratado no final governo Rosalba Ciarlini.

VEREADOR

O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves poderá repetir o exemplo de lideranças políticas que, afastados de cargos mais elevados, optaram por continuar em cargos eletivos disputando uma cadeira nas Câmaras Municipais.

RECLAMAÇÃO

Não tem sentido o governo Fátima Bezerra responsabilizar o ex-governador Robinson por falhas no Orçamento de 2019. O relator do Orçamento 2019 foi o ex-deputado Fernando Mineiro, que faz parte do atual governo.

CRÍTICA

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, critica a atual governadora que, até o momento, assegura, não apresentou nenhuma alternativa para que o Estado conquiste o equilíbrio das contas.

DESMATAMENTO

Na polêmica entre o desmatamento exagerado da Amazônia, permitida pelo atual governo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou a possibilidade de o governo liberar a exportação de madeira in natura, atividade atualmente ilegal.

LULA

A justiça da 4ª Região não está para brincadeira em relação ao caso Lula. A cada recurso dos advogados do ex-presidente, sua pena é aumentada. Ontem, o TRF4 aumentou uma pena de 12 anos e 11 meses para 17 anos, um mês e 10 dias.