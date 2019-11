MÍNIMO

O nome faz jus ao valor. O Governo Federal anunciou a redução de R$ 8 reais no salário mínimo, em relação ao projeto de lei do Orçamento Geral da União. Em 2020 o SM será de R$ 1031, e não mais R$ 1.039, como previamente anunciado.

REPRESENTAÇÕES

O Conselho de Ética da Câmara abriu dois processos contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Por quebra de decoro parlamentar, ao sugerir a convocação de “novo AI-5”e por ofensas à deputada Joice Hasselmann, pelas redes sociais.

EUDIANE

A deputado estadual Eudiane Macedo, eleita em 2018 pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC), anunciou que assinará a ficha de filiação do partido Republicanos no próximo sábado (30).

GETÚLIO

Em pronunciamento na sessão plenária de ontem, 26, o deputado Getúlio Rêgo (DEM) repercutiu a decisão do desembargador Vivaldo Pinheiro, do TJRN, que suspendeu os efeitos do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial (Proedi) sobre a Prefeitura do Natal.

PROEDI

Na Câmara de Mossoró, a vereadora Sandra Rosado (PSDB) também comemorou a mesma decisão do desembargador Vivaldo Pinheiro que determinou a suspensão do Proedi, na cidade de Natal.

ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Mossoró aprovou ontem, em segundo turno, o Orçamento da Prefeitura para 2020. A Lei Orçamentária Anual (LOA), como é denominada, prevê cerca de R$ 588 milhões para o exercício financeiro do próximo ano.

Na sessão ordinária desta terça-feira (26), a vereadora Sandra Rosado (PSDB) comemorou a decisão do desembargador Vivaldo Pinheiro, do Tribunal de Justiça do RN, que determinou a suspensão dos efeitos do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proedi) na cidade de Natal.

MOSSORÒ

Para a vereadora Sandra, a decisão é importante, pois abre caminho para que Mossoró consiga obter o mesmo benefício. Sandra explicou que o Proedi está prejudicando a arrecadação do município e a falta de recursos acarreta a carência nos serviços oferecidos à população.

ENDURECIMENTO

Enquanto o deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes falam em retorno do AI-5, o Papa Francisco teme que a situação atual da América Latina se assemelhe à difícil década de 1970, quando a região viveu sob ditaduras militares.

PAPA

O primeiro papa latino-americano da história, que viveu na carne os horrores da ditadura militar na Argentina, considera que “algumas declarações não são precisamente de paz”. Francisco criticou os governos da região, os quais classificou como “fracos” sem especificá-los.