MILITARISMO

Talvez o leitor não saiba dizer em que posição o Brasil está no ranking mundial das potências militares? Acredito que não. Segundo a revista Firepower, o Brasil é a 13ª potência militar do globo!

CRITÉRIOS

A avaliação é feita considerando pessoal militar, aeronaves, blindados, tanques, embarcações e orçamento. O Brasil tem poderio bélico maior que países grandes como Canadá e Austrália. Na América Latina, nossas Forças Armadas são as mais fortes.

PROEDI

Natal foi o primeiro município a conseguir liminar para suspender os efeitos do decreto do Executivo instituindo o Proedi, Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do RN.

FIERN

Reação contrária teve a FIERN que, em nota oficial, revelou preocupação com a notícia da suspensão temporária do PROEDI através de decisão judicial, no município de Natal.

ESGOTOS

Em Mossoró, a CAERN está fazendo manutenção preventiva dos coletores de esgoto. A medida evitará que, no período invernoso, haja transbordamento de esgoto nas ruas da cidade.

CESSÃO

Com a arrecadação da Rodada de Licitações dos Excedentes da Cessão Onerosa, Mossoró receberá a importância de R$ 4.820.247,96, com o repasse acontecendo até 30 de dezembro.

CONFIANÇA

A Assessoria Jurídica da Prefeitura de Mossoró confia que a decisão do juiz federal Orlan Donato suspendendo a operação de crédito junto à Caixa Econômica será revogada na 2ª Instância.

DIFICULDADE

Em entrevista à TCM, a secretária municipal da Saúde, Saudade Azevedo, disse que uma das grandes dificuldades é Mossoró atender a cerca de 60 municípios, somente com os recursos municipais.

ASSEMBLEIA

Em alusão ao dia latino-americano e caribenho de combate a violência contra a mulher, a Assembleia Legislativa, realizou audiência pública, na tarde de ontem (25), com a finalidade de debater a construção de políticas públicas de enfrentamento aos crimes contra a mulher.

GOVERNADORA

Depois de visitar alguns países da Europa, a governadora Fátima Bezerra chega hoje, 26, à China, para participar do Seminário de Comunicação e Cooperação Financeira Internacional, “Um Cinturão, uma Rota”, promovido pelo Bank of China.