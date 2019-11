ORTOPEDIA

Desde as 07:00 horas da manhã de hoje, a Cooperativa Médica, Coopmed, suspende o atendimento ortopédico no Hospital Regional Deoclécio Marques de Lucena, em Parnamirim,

REFERÊNCIA

O Deoclécio Marques, há anos, era referência no atendimento nessa especialidade, recebendo pacientes de outros municípios, inclusive de Mossoró, quando não havia solução do caso no Hospital Regional Tarcísio Maia.

VIAGEM I

A prefeita Rosalba Ciarlini comunicou à câmara Municipal que está fora do país por nove dias, a partir de hoje, participando do Congresso Internacional de Cidades Inovadoras, em Barcelona, na Espanha.

VIAGEM II

Quem também viaja ao exterior é a governadora Fátima Bezerra, por um período de 20 dias. Irá com os governadores nordestinos à “Missão Europa”, na Alemanha, Itália e França e, depois, à China, para o seminário “Um Cinturão, Uma Rota”.

CHIKUNGUNIA

Embora Mossoró não tenha registrado tamanha incidência, o Rio Grande do Norte foi o segundo estado brasileiro com maior número de casos confirmados de Chikungunia, 12 miol, em 97 municípios, ou 348 em cada cem mil habitantes.

ASSEMBLEIA

Deputados estaduais acertaram a pauta de votação para o esforço concentrado de final de ano. Além dos projetos do próprio Legislativo, o Governo pediu priorização para dez projetos do Executivo.

ASSEMBLEIA II

O líder do Governo, deputado George Soares, reclamou da falta de matérias pró-governo na TV Assembleia. O deputado Cel. Azevedo protestou alegando não ser essa a função da TV oficial.

DOAÇÃO

A doação de órgãos no Rio Grande do Norte, ainda encontra grande resistência entre os familiares, com cerca de 51% não permitindo essa prática quando da morte de parentes.

SANEAMENTO

Durante toda esta semana as ruas dos bairros Lagoa do Mato e Belo Horizonte foram “rasgadas” para complementação do serviço de saneamento básico. O incômodo aos usuários será compensado com os benefícios do serviço.

BOLSONARO

Em pronunciamento, ontem, o presidente Jair Bolsonaro comunicou a criação de seu novo partido, “Aliança Para o Brasil” e admitiu a possibilidade de criar uma auditoria para as eleições.

ECONOMIA

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central registrou alta de 0,44% em setembro ante o mês anterior. Foi o segundo resultado positivo consecutivo, o que levou o indicador a terminar o terceiro trimestre com uma forte alta — de 0,91% — em relação ao período de abril a junho.

DINHEIRO

O presidente Bolsonaro aproveitou a reunião do Brics, para pedir mais isonomia no tratamento dado ao Brasil pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), criado pelo grupo. Dos 45 projetos de financiamento já aprovados, apenas seis são brasileiros.,