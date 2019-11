EXPORTAÇÃO

O Brasil fechou acordo com a China que vai comprar nosso melão, em troca de outra fruta, pera, que será importada pelo Brasil. É uma excelente notícia para o RN, maior produtor de melão do país.

GREVE

Em Natal, os médicos anunciam paralisação de atividades a partir da próxima terça-feira. O motivo é o atraso nos pagamentos. O prefeito Álvaro Dias que pretende negociar com a classe.

REPARAÇÃO

Vicente Serejo, em sua coluna na Tribuna do Norte: “o que o Ministério Público Federal teria a dizer depois de expor de forma brutal a imagem do ex-reitor Ivonildo Rego e seis cidadãos, todos inocentados pela Justiça Federal? É justo uma só instituição suspeitar, investigar, acusar e divulgar e tudo ficar por isso mesmo?”

LULA

Simpatizantes do ex-presidente repercutem frase do seu primeiro pronunciamento quando saiu da prisão: “Eles não prenderam um homem, eles tentaram matar uma ideia.”

VINGANÇA

Ao que parece, a decisão do presidente Bolsonaro em acabar com o DPVAT foi prejudicar seu desafeto, presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, um dos principais responsáveis pela administração do seguro.

AGRESSÃO

Em tempo de eleição, os ânimos ficam convenientemente mais acirrados, embora injustos. Ao visitar a Assembleia Legislativa e participar de um debate, o presidente da CAERN, Roberto Sérgio foi chamado de mentiroso, pelo deputado Kelps Lima.

TCE

Na Câmara Municipal de Mossoró já foi lido do Parecer do Tribunal de Contas do Estado do RN desfavorável à aprovação das contas do ex-prefeito Francisco José Júnior, gestão 2016.

CÂMARA

Na sessão ordinária de ontem, o Plenário da Câmara Municipal de Mossoró deliberou 105 matérias, das quais 25 projetos de diversas naturezas, 20 requerimentos e 60 indicações.

ABASTECIMENTO

O deputado estadual Galeno Torquato (PSD) cobrou da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern, a retomada do programa de abastecimento por meio de carros-pipa em municípios em colapso por causa da seca no interior do Rio Grande do Norte.

EMENDA

O secretário da Saúde, Petrônio Spinelli, declarou que, com a emenda do senador Styvenson para o Hospital Regional Tarcísio Maia, no valor de R$ 16,5 milhões serão comprados equipamentos como Raio-x, tomógrafo, mobiliário hospitalar e reforma da unidade hospitalar.

CONTROVÉRSIA

Enquanto o governo brasileiro não chega a uma conclusão sobre o vazamento de óleo que chegou ao litoral brasileiro, organização americana especializada no assunto afasta suspeita de que navio grego deixou vazar o óleo.

PARTIDO

Para criar um novo partido, Bolsonaro precisa angariar 500 mil assinaturas de apoio, tarefa que não parece difícil para quem ocupa o posto de presidente da República.