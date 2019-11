ASSALTO

Absurdo! Em Natal, 13 funcionários da Urbana, sendo 12 garis e o coordenador da equipe, foi assaltado quando fazia a limpeza de uma rua na Zona Norte, às 11 horas da manhã. Ainda houve ameaça com arma de fogo.

POBREZA

O IBGE divulgou estudo realizado em 2018, informando que 38% da população do Rio Grande do Norte está abaixo da linha de pobreza. Cerca de 1,3 milhão de pessoas vivem com menos de R% 420 por mês.

PROEDI

Prefeitos do Rio Grande do Norte voltaram à Assembleia Legislativa e pediram ao seu presidente, deputado Ezequiel Ferreira, ajuda na negociação com o Executivo para que o Proedi seja extinto, ou modificado.

MUNICÍPIOS

Os prefeitos presentes disseram não estar preocupados com o decreto do presidente Bolsonaro que pretende extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes.

POSIÇÃO

Quem exerce liderança sindical e, sobretudo, política, por muito tempo experimenta duas diferentes posições, a de estar na condição de situacionista e, depois, na de oposicionista.

GOVERNO

A governadora Fátima Bezerra, forjada nas lutas sindicais, sempre esteve na defesa do servidor. Foi assim como sindicalista, deputada estadual, federal e senadora. Governadora, encontra dificuldade em manter coerência com suas posições anteriores.

ASSEMBLEIA

O mesmo acontece com deputados estaduais que apoiam o governo Fátima e amargam a obrigação de votar matérias que contrariam os interesses dos servidores públicos.

SINDICATOS

No Rio Grande do Norte, os servidores públicos estão reclamando da maioria dos dirigentes sindicais que indicaram familiares para cargos de confiança e se posicionam ao lado do governo, contrariando os interesses das classes.

IMPULSO

O presidente Bolsonaro continua com atitudes impulsivas. Segundo a Folha, depois de publicar no Twitter que três empresas fechariam fábricas na Argentina para irem para o Brasil, resolveu apagar a mensagem.

ABUSO

O ex-presidente Lula classificou como “palhaçada” o fato de agentes da polícia federal terem invadido a cela onde está preso, às 6 horas da manhã, para entrega de intimação para depor.

CAFÉ

O presidente do grupo Três Corações, líder do segmento de café no Brasil, Pedro Lima, anunciou a ampliação da fábrica em Natal. E ainda elogiou a governadora: “Fátima está surpreendendo o RN”.