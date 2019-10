PUBLICIDADE

Bem que os vereadores de oposição estão conseguindo ocupar espaço na mídia. Fora isso, nada mais lucrarão com a oposição radical ao pedido de empréstimo solicitado pela prefeitura de Mossoró à Caixa Econômica Federal.

VALOR

Quando a Prefeitura fala em empréstimo até R$ 150 milhões não quer dizer que esse dinheiro cairá de uma só vez na conta da Prefeitura. A governadora Fátima ainda consegue administrar um pouco dos recursos resultantes de empréstimo conseguido pela governadora Rosalba.

CUIDADO

Alguns vereadores estão preocupados com a reação de mossoroenses que veem no empréstimo a possiblidade de benefícios por conta dos investimentos programados.

DENÚNCIA

O Ministério Público Estadual denunciou o vereador Genilson Alves por peculato e improbidade. A denúncia cita um assessor que residia fora do Estado, banhando do gabinete do vereador.

PROCESSO

A vereadora Sandra Rosado denunciou o vereador Raério Cabeça ao Conselho de Ética da Câmara Municipal de Mossoró, por conta de atitude hostil contra ela, e por agressões verbais.

PAGAMENTO

Os servidores estaduais do Rio Grande do Norte receberam os salários referentes ao mês de outubro. A governadora Fátima ainda não sabe quando pagará os três meses referentes a 2018.

PESQUISA

Em Mossoró, os partidos de oposição pretendem realizar pesquisa com o Instituto Ibope para definir o candidato a prefeito contra Rosalba Ciarlini que disputará a reeleição.

ISOLDA

Na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do RN, a deputada Isolda votou contra os servidores públicos do Estado que sonharam com aumento salarial igual ao concedido aos procuradores.

MUDANÇA

Com a deputada Isolda Dantas na base do governo do Estado, os servidores perdem uma antiga defensora da classe, sobretudo nas lutas municipais.

ÓLEO

A Cosern entregou ao governo do Estado equipamentos de proteção individual que serão aplicados na limpeza das praias, na campanha intitulada “Se chegar, a gente limpa”.

LIMPEZA

O Governo fez entrega dos kits com equipamentos de proteção individual e ferramentas que serão usados por voluntários que trabalham na limpeza do óleo das praias.

BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro precisar ter mais cuidado ou terminará entrando em choque com todos os segmentos da vida nacional. Já criou várias frentes de atrito que prejudicam seu governo.