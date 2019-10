PREFEITOS

Como não foram atendidos pela governadora Fátima Bezerra, prefeitos do Rio Grande do Norte procuram apoio da Assembleia Legislativa para que o Proedi seja revisto.

BERNARDO

O deputado Bernardo Amorim, presidente da Frente Municipalista na Assembleia disse que é preciso ter cuidado para não se colocar contra o Proedi, mas conseguir alguma compensação.

BARULHO

A oposição está em seu papel ao criticar acirradamente o pedido de empréstimo pela Prefeitura de Mossoró, junto à Caixa Econômica. Mas, é preciso explicar melhor as coisas.

VALOR

O empréstimo solicitado pela PMM é de até R$ 150 milhões. Isso não significa que too esse valor será depositado de uma só vez na conta oficial do município.

ESTADO

Quando governadora, Rosalba Ciarlini conseguiu aprovar na Assembleia empréstimo de US$ 500 milhões. O valor foi sendo liberado durante o governo Robinson Faria e continua a ser utilizado no governo Fátima Bezerra.

CAPACIDADE

No início da atual administração, a Prefeitura devia valores superiores ao que está sendo contratado junto à CEF. Com o saneamento das finanças, foi possível conseguir o empréstimo que será liberado à medida que as obras forem sendo construídas.

ELOGIO

O ministro Paulo Guedes não pouca elogios ao conterrâneo Rogério Marinho ex-deputado federal, pelo seu trabalho na aprovação da reforma da Previdência.

REFORMAS

Concluída a reforma da Previdência, Rogério Marinho foi convidado a continuar na equipe, trabalhando na elaboração da reforma Tributária e no Pacto Federativo.

EXPULSÃO

Na luta pelo controle do Partido Social Liberal, PSL, a Executiva Nacional do partido registrou em cartório, ontem, pedido de expulsão do líder da bancada do partido na Câmara, Eduardo Bolsonaro.

DISPARATES

Depois de responsabilizar a Venezuela pela presença de óleo que atinge o litoral nordestino do Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, passou a acusar o Greenpeace de ser o responsável por esse vazamento.

EXPANSÃO

Após atingir nove estados da região Nordeste, Pará (na região Norte) e Espírito Santo (região Sudeste) se preparam para a possibilidade de contaminação pelo derramamento de óleo de origem ainda desconhecida.

STF

“Goste eu ou não, esta é a escolha político-civilizatória manifestada pelo poder constituinte. Não reconhecê-la importa reescrever a Constituição para que ela espelhe o que gostaríamos que dissesse.” (Ministra Rosa Weber, ao votar contra a prisão em 2ª instância).

SECRETO

Na Carta Capital, a informação que o Palácio do Planalto recrutou agente secreto para lidar com movimentos sociais nacionais e estrangeiros. O espião foi nomeado no mesmo dia, 23 de outubro, em que o Greenpeace realizou um protesto na frente do Planalto.