BAHIA

A prefeita Rosalba Ciarlini participa, em Salvador, na Bahia, na 76ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). As prefeitas presentes apresentaram uma carta com demandas das representantes do Poder Executivo de cada município.

PETROBRAS

Pode ser que a classe política tenha demorado a se mobilizar para evitar o desmonte do escritório da Petrobras no Rio Grande do Norte. De qualquer forma o resultado não poderia ser diferente. A empresa visa o lucro acima de tudo e o pré-sal é a bola da vez.

PRÉ-SAL

São 16 plataformas e mais de 150 poços em operação apenas na Bacia de Santos, que respondem por 90% de toda a produção no pré-sal brasileiro. O custo de extração é de apenas US$ 7 por barril e os indicadores de eficiência e produtividade estão acima da média da indústria off-shore.

DESCARTES

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou que a estatal vai vender ativos na Bahia como parte da estratégia nacional de concentrar esforços na exploração de petróleo, especialmente no pré-sal. Ele disse que a Bahia tem 2.980 poços que respondem apenas por 1% da produção da empresa.

AUDIÊNCIA

Na bancada federal, poucos parlamentares se mobilizaram na tentativa de conseguir que a Petrobras mantenha sua diretoria no estado. A governadora também esteve em audiência com a direção da empresa. É a repetição do episódio com a ex-presidente Graça Foster.

TARTARUGAS

Enquanto não se esclarece a origem do óleo que contamina a costa do nordeste brasileiro, os prejuízos causados ao meio ambiente vão se acentuando. Ontem, no litoral do RN, foi encontrada a quarta tartaruga morta por contaminação das praias pelo óleo.

ENCONTRO

Natal será sede do 77º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel) do país. O presidente do TRE-RN, desembargador Glauber Rêgo, convidou esteve na Assembleia para convidar o presidente, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), para participar do evento.

HOMENAGEM

Dentro da programação de comemoração dos 30 anos da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa fará uma sessão solene que homenageará os deputados constituintes, nesta quarta-feira (09), às 9h, na sede do legislativo potiguar.

MUDANÇA

O presidente Jair Bolsonaro está insatisfeito com o PSL, partido pelo qual foi eleito para o cargo de presidente da República. Quer um partido que possa ser controlado, politicamente, por ele e pelos seus três filhos.

MINUTA

Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro circula com a minuta para formação desse novo partido que, uma vez registrado, poderá ser o maior do atual momento brasileiro. Será o partido do “presidente”, que esvaziará fatalmente o seu PSL