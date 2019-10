CONSTITUINTE

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte abre hoje a semana em homenagem aos 30 anos da Constituição Potiguar. Amanhã, após um desfile militar, será prestado homenagem aos deputados que participaram da elaboração dessa Constituição.

DEPUTADOS

Dos parlamentares que participaram da Constituição de 1989, quatro continuam com mandatos eletivos na Assembleia do Rio Grande do Norte. São os deputados Vivaldo Costa, José Dias, Getúlio Rêgo e Raimundo Fernandes.

INTERDIÇÃO

O Conselho Estadual de Saúde determinou a interdição do hospital Estadual Ruy Pereira dos Santos por falta de condições para atendimento à população. Sem recursos para corrigir os problemas, a Secretaria de Saúde transferirá os pacientes para outras unidades hospitalares.

CIRURGIAS

Por conta da falta de pagamento, cerca de e 700 pacientes deixaram de realizar procedimentos e intervenções cirúrgicas, nos últimos sete dias, nos Hospitais Varela Santiago, Liga Contra o Câncer, Hospital Memorial, Hospital Rio Grande, Hospital Paulo Gurgel e Hospital do Coração.

FALECIMENTO

Faleceu no início da tarde de ontem segunda-feira (07), em Natal, Dona Vanice Chaves Alves, 91 anos, esposa do ex-senador Garibaldi Alves e mãe do ex-senador Garibaldi Filho, do conselheiro do TCE, Paulo Roberto Alves, de Dodora e Dadaça Alves.

JORGE

O empresário Jorge do Rosário tem sido muito assediado por políticos locais que sonham em tê-lo como candidato a vice-prefeito. Jorge disputou já disputou a vice prefeitura como companheiro de Tião Couto e uma cadeira de deputado estadual, nas últimas eleições.

PREJUÍZO

Jorge do Rosário era tido como um dos candidatos com grande chance de eleição. Seus amigos admitem que a decisão de Tião Couto em aceitar concorrer ao cargo de vice-governador, ao lado de Robinson Faria, terminou por prejudicá-lo, o que pode ser verdade.

PARALISAÇÃO

Os Agentes e Escrivães da Polícia Civil se reuniram em Assembleia e decidiram realizar nova paralisação no próximo dia 21 de outubro. A categoria reclama que não houve avanços nas negociações com o Governo do Estado e espera o cumprimento das reivindicações.

JANOT

O ex-procurador Geral da República, Rodrigo Janot, está pagando um preço alto pela entrevista em que afirmou haver programado o assassinato do ministro Gilmar Mendes. Hoje, a OAB-DF pode suspender sua carteira de advogado, a pedido do senador Renan Calheiros e do governador do DF, Ibaneis Rocha.

COMUNICADORES

Além de Luciano Huck, cotado para disputar a presidência da República, os comunicadores José Luiz Datena e Celso Russomano aparecem nas pesquisas eleitorais como favoritos na corrida pela prefeitura de São Paulo. Russomano já exerceu o cargo de deputado federal.