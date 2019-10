ISOLDA

A deputada Isolda Dantas tem encontrado dificuldades em justificar sua posição em rejeitar a proposta que beneficia os servidores públicos estaduais. Isolda foi favorável apenas à reposição salarial para os procuradores estaduais.

GOVERNO

Perde força o discurso da deputada Isolda quando afirma estar ao lado dos servidores municipais, em Mossoró, quando se comporta de modo diferente nos casos que envolvem o governo Fátima Bezerra. São dois pesos e duas medidas.

CONDENAÇÃO

O ex-prefeito de Tibau, Sidrônio Freira da Silva foi condenado a pagar mjulta civil de 10 vezes 0 valor da última remuneração recebida como prefeito, além de ter seus direitos políticos suspensos pelo período de três anos.

RADICALISMO



O deputado federal General Girão criticou o papa Francisco por haver declarado que a Amazônia é um problema mundial. Em suas redes sociais, Girão afirmou que a Igreja Católica está praticando uma “manipulação contra a soberania” do Brasil”.

DESAFIO

O governo Bolsonaro bem que poderia observar o desenrolar do Sino dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, que se inicia amanhã no Vaticano. Ao entrar em choque com o Vaticano, o governo brasileiro poderá aprofundar mais ainda a crise em nivel internacioinal.

ESCOLA

Na onda da instalação de escolas militares no país, e ante a indecisão da governadora Fátima em aderir ao projeto, os prefeitos decidiram dialogar diretamente com o Planalto. Álvaro Dias, prefeito de Natal, foi à Brasília e ganhou uma Escola Civico-Militar para o município de Natal.

ESCLARECIMENTO

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nota de esclarecimento sobre a adesão ao Projeto.Um dos motivos foi “a falta de tempo hábil para discutir o Pecim com educadores, estudantes, familiares e socidade civil, tornando a decisão inviável para a Rede Estadual”.

SURPRESA

Os dados divulgados pelo IBGE mostram que, em nove anos, caiu o percnetual de famílias brasileiras com renda mensal superior a seis salários mínimos. Em sentido contrário, aumentou o número de famílias que vive com menos do que esse valor.

MORO

A revista Veja desta semana traz reportagem com o ministro da Justiça,Sérgio Moro, que afirma que Brasília é uma cidade cheia de intrigas, que não será candidato em 2022 e fala da libertação de Lula, do julgamento do STF sobre 2ª instância e das mensagens vazadas.

ISTOÉ

Em chamada de capa, a IstoÉ revela que Lula e PT articulam para que ex-presidente seja libertado definitivamente. Depois de 500 dias com a militância gritando “Lula Livre”, o ex-presidente Lula recusa progressão de pena para o semiaberto para pressior o STF a soltá-lo em definitivo.