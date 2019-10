SUPREMO

O STF decidiu, ontem, aprovar a tese sobre a extensão da decisão que reconhece o direito de delatados a falar por último em processos criminas. Os ministros entenderam também que deverá ser estabelecido limite para a concessão do benefício.

INTERNAÇÃO

O senador Styvenson Valentim está hospitalizado em hospital particular em Brasília, para tratamento de pneumonia. O fato de permanecer em Brasília, e não em São Paulo, dá para entender com o caso não tem maior gravidade.

ESCOLAS

O Governo do Rio Grande do Norte não aderiu ao Programa das Escolas Cívico-Militares, do ministério da Educação. Independentemente de qualquer posição ideológica, é uma pena que o Estado deixe de oferecer mais uma opção de ensino aos seus estudantes.

POLITIZAÇÃO

Outro erro é quere politizar a retirada da sede da Petrobrás do RN. Alguns parlamentares de oposição responsabilizam o presidente Jair Bolsonaro pela decisão, por haver sido derrotado no Nordeste. O problema não é por aí.

MUNICÍPIOS

Mesmo sem adesão do Estado a esse Programa, os municípios podiam aderir isoladamente ao projeto. Entretanto, apenas Parnamirim demonstrou interesse de sua participação.

REAJUSTE

A pedido do governo, a Assembleia Legislativa do RN, em votação apertada, retirou a proposta do Executivo de reajustar em 16,38% os salários dos procuradores estaduais. O motivo foi a emenda do deputado Nélter Queiroz estendendo o benefício a todas as categorias funcionais.

HOSPITAL

Os vereadores de Mossoró reivindicaram à governadora Fátima Bezerra a cessão do prédio onde funcionou a Escola Jardim da Infância Modelo, para que seja instalada no local o Hospital Municipal São Camilo de Lellis. Há anos o prédio encontra-se desativado.

DOAÇÃO

Em pronunciamento no plenário da Câmara Municipal, o vereador Ozoniel Mesquita lembrou a importância da doação de órgãos, registrando o Dia nacional de Doação de Órgãos, celebrado no dia 27 de setembro.

REFORMA

A reforma da Previdência aprovada em primeiro turno no Senado permitirá economia de cerca de R$ 700 bilhões em 10 anos, sendo a mais ampla já feita no Brasil mas reduziu muito menos as desigualdades do que se prometia.

LIVRO

Para Elio Gaspari, O livro “Nada menos que tudo”, de Rodrigo Janot, deseduca, desinforma e ofende o vernáculo. Traz mais revelações sobre o funcionamento do aparelho digestivo de sólidos e líquidos do doutor do que a respeito da máquina do Judiciário e do Ministério Público.