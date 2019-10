AVALIAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra teve de retornar às pressas de Mossoró. Sua assessoria legou compromisso inadiável em Brasília, ao lado dos outros governadores do Nordeste. Apesar desse contratempo, a instalação do Governo por cinco dias foi politicamente positivo.

PRESENÇA

A viagem da governadora Fátima à Brasília, ausentando-se de importantes momentos da festa da abolição da escravatura em Mossoró foi justificada pela possibilidade de o estado do Rio Grande do Norte ter seus problemas financeiros minimizados através da cessão onerosa do pré-sal.

RODOVIÁRIA

A Estação Rodoviária de Mossoró é alvo de crítica diária, com os usuários denunciando o mau estado de suas instalações, nas mídias sociais ou nos programas de rádio. Entretanto, as lideranças comunitárias perderam a oportunidade de encaminhar essas reclamações à governadora do Estado.

ISOLDA

A deputada estadual Isolada Dantas marcou cerrado e não deixou nenhuma outra liderança política tomar seu lugar, sempre colada à governadora. A atitude se justifica pelo fato da deputada estar trabalhando seu nome para sair candidata à prefeita de Mossoró.

APOIO

Sobre a sucessão municipal, a governadora tem sido muito clara em definir sua preferência para o nome de Isolda. Deixa claro que a decisão é partidárias, mas, como governadora, tem força suficiente para influir nessa decisão. É tudo questão de tempo.

CONVIVÊNCIA

Durante todo o período em que o governo do estado esteve instalado em Mossoró, o relacionamento da prefeita Rosalba com a governadora Fátima foi perfeito. Respeito mútuo e discursos dentro de um bom entendimento daquilo que estava sendo falado.

SEGURANÇA

Os deputados estaduais instalaram a Frente Parlamentar da Segurança Pública, que será presidida pelo deputado Coronel Azevedo. A Frente é composta por nove deputados. Em seu pronunciamento, Azevedo destacou a necessidade buscar soluções para o soerguimento da segurança potiguar.

CAERN

O deputado Francisco do PT apela para que haja celeridade na votação do projeto que autoriza a CAERN a realizar pagamento de contrapartidas de convênios celebrados entre União e Estado. Seria bom que se obrigasse a CAERN a recuperar as ruas que são esburacadas pela companhia e não são recuperadas.

CONSELHOS

Uma eleição que mobiliza milhares de eleitores é o que escolhe os conselheiros tutelares. No próximo domingo (6), haverá a eleição para a escolha desses conselheiros tutelares e, o que muitos não sabem, é que são disputas bem concorridas e com muitas articulações pré-eleitorais.

IMOBILIDADE

Tem-se como irreversível o fechamento do escritório da Petrobrás no Rio Grande do Norte. Contudo, é inaceitável a imobilidade da classe política, empresarial, das entidades de classe sobre o problema. É a caracterização do conformismo que tomou conta dos norte-rio-grandenses.