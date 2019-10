PETROBRAS

Alerta do jornalista Cassiano Arruda em sua coluna na Tribuna, edição de 29.09.19, “dentro do seu programa de “desinvestimento”, a Petrobras já fixou a data para encerrar suas atividades no rio Grande do Norte. O escritório de Natal será fechado em agosto do próximo ano”.

DESINTERESSE

Mais uma vez, a bancada federal do Rio Grande do Norte não emitiu qualquer grito de protesto ou pronunciamento sobre o assunto. Também não pediu explicações à estatal nem fez mobilizações na tentativa de impedir que essa transferência se efetue, em troca da nada.

NOMEAÇÃO

O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeou a procuradora da República Cibele Benevides Guedes da Fonseca para a chefia da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, no biênio 2019-2021.

SATISFAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra considerou positivo os dias que passou em Mossoró, nas festividades da Abolição da Escravatura. Até mesmo os protestos foram conduzidos mais como uma forma de alerta do que de provocação.

INTERRUPÇÃO

A governadora Fátima teve de interromper sua agenda em Mossoró, justamente na programação do Cortejo da Liberdade, para participar, em Brasília, de encontro dos governadores do Nordeste com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.

SAÚDE

As crise se renovam na área da saúde estadual. Desde ontem que foram suspensas intervenções cirúrgicas nos hospitais de Natal por falta de pagamento dos honorários médicos por parte do Governo do Estado. A SESAP está há 4 meses sem efetuar o pagamento.

CONSOLO

Amigos da ex-prefeita Fafá Rosado não gostaram do cargo para o qual foi nomeada pela governadora Fátima. Como ex-prefeita de Mossoró, por duas vezes, merecia cargo mais elevado que a chefia do Laboratório Central, Latem, em Mossoró. Foi muito pouco.

GIRÃO

O deputado federal General Girão (PSL) aproveitou o final de semana para visitar bases políticas. Em Pau dos Ferros, conversou com os prefeitos de Tenente Ananias, Marcelino Vieira, Pau dos Ferros e o de São Tomé, que participou desse encontro.

INCÔMODO

Lula na prisão passou a ser incômodo para a operação Lava Jato e para a Polícia Federal do Paraná. Lula complica mais e endurece sua posição afirmando não desejar passar para o regime semiaberto, pois considera seu processo uma farsa da justiça;