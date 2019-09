ATITUDE

O governador Aluísio Alves queria um contato mais estreito com os mossoroenses. O médico e líder político Dr. Francisco Duarte Filho havia sido convidado para a secretaria de Saúde, mas terminou sendo substituído. A solução foi criar o Grupo de Trabalho do Oeste, que seria o “governo” em Mossoró.

TRANSFERENCIA

Em seguida, Aluísio teve outra atitude política simpática que foi transferir a sede do Governo para Mossoró. O escritório principal foi exatamente na sede do GTO, na rua Mário Negócio, ao lado do Clube Ipiranga, hoje ACEU. O resultado político foi positivo e repetido anualmente.

MOSSORÓ

O exemplo de Aluísio Alves foi sendo repetido pelos governadores que lhe sucederam e, anualmente, o Governo do Estado do RN passou a ser transferido para Mossoró, sempre na data comemorativa da libertação dos escravos, fato celebrado com altivez pelos mossoroenses.

FÁTIMA

Este ano, chegou a vez da governadora Fátima Bezerra. Instalou o gabinete administrativo e, por que não dizer, político na cidade e vem obtendo resultados positivos na cidade que derrotou Lampeão.

ENTREVISTAS

A governadora Fátima aproveitou para visitar emissoras de rádio, TVs abertas ou não, redação de jornais e blogs, que levaram seu pensamento a praticamente todo o Rio Grande do Norte. Além da governadora, secretários também participaram desses programas.

DIFICULDADES

Contudo, nem tudo são flores para a governadora, houve momentos de dificuldades. Tudo dentro das expectativas. Seus antecessores, desde o tempo de Aluísio Alves, enfrentaram problemas semelhantes que, hoje, mostram-se ampliados pelo uso das redes sociais.

PAGAMENTO

O ponto nevrálgico da administração Fátima Bezerra continua sendo a definição sobre o pagamento dos salários atrasados, referentes a 2018. A presidente do SINSP, Janeayre Souto não acredita que esse pagamento ocorra este ano.

SOCIAL

Ontem, após os compromissos oficiais, Fátima esteve em dois locais de lazer. Em um deles, dividiu a mesa com o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, ex-deputada Larissa Rosado, vereadores Sandra Rosado, João Gentil, Alex do Frango e Genilson Alves.

ELEIÇÕES

O presidente Bolsonaro (PSL) sancionou com vetos a lei 13.877, que altera a Lei dos Partidos Políticos e a Lei Eleitoral, que começa a vigorar para as eleições de 2020, caso esteja publicada no DOU até o dia 4 de outubro. Assim, os vetos deverão ser mantidos.

DESASTRE

No Ministério Público, a confissão do ex-PGR Rodrigo Janot que havia planejado matar o ministro Gilmar Mendes, na própria Corte, terá consequências desastrosas para o trabalho executado pelos procuradores. Janot apequenou a cadeira do PGR, dizem desanimados.

MÁCULA

O novo Procurador Geral da República, Augusto Aras, discorda dessa opinião desanimadora por parte de alguns e foi rápido em declarar que “atitudes de Janot são inaceitáveis, mas não maculam o MPF”

DALLAGNOL

Em relação à Procuradoria Geral da República, está agendado para o próximo dia 08 de outubro o julgamento de Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. Será o primeiro teste de Augusto Aras, novo PGR, recentemente nomeado por Bolsonaro.