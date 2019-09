CAPITAL

Desde ontem que o Rio Grande do Norte tem, oficialmente, Mossoró como sua capital. Assim será durante cinco dias. A presença da governadora abre espaço para contatos com a população que resultarão em benefícios para a cidade.

GABINETE

A governadora Fátima ocupará o gabinete do reitor da Universidade Regional do Rio Grande do Norte, Pedro Fernandes. Participará das muitas comemorações pela passagem dos 136 anos de libertação dos escravos que, em Mossoró, aconteceu em 30 de setembro de 1883.

AGENDA

A agenda da governadora, enquanto em Mossoró, compreende ações nas áreas de desenvolvimento rural e agricultura familiar, saúde, educação, ação social, cultura, direitos humanos, segurança e administração.

ESPETÁCULO

Ontem, houve apresentação do Auto da Liberdade, espetáculo patrocinado pela prefeitura municipal, dentro da programação do Mossoró Terra da Liberdade 2019.O espetáculo é encenado na Estação das Artes Eliseu Ventania, seu local de origem, após 13 anos.

DESCORTESIA

A governadora Fátima Bezerra cometeu um ato de descortesia ao vir à Mossoró, a título de instalar o Governo do Estado pelo período de cinco dias e não convidar a governadora, nem para sua chegada ao aeroporto nem para a solenidade de instalação do Governo.

ATITUDE

A primeira vez em que um governador transferiu a sede da administração estadual para Mossoró foi na década de 60, com Aluísio Alves. Tempo de radicalismo político que assustava a todos. Mesmo assim, o protocolo era obedecido e os adversários políticos convidados.

JUSTIFICATIVA

É possível que a governadora Fátima ainda peça desculpas à prefeita Rosalba pelo acontecido. Isso não acontecendo, fica patente que foi um gesto proposital, grosseiro e injustificável, que não deveria acontecer no regime democrático.

GUSTAVO

O jornalista Mossoroense, Gustavo Negreiros, tem recebido solidariedade de muitos por sua demissão da TV Tropical e FM 96. Mas, tem a humildade de reconhecer que “Duas frases mal elaboradas me tiraram os microfones da líder no rádio do RN e da vice líder das TVs.

REVIRAVOLTA

Ontem, maioria do Supremo Tribunal Federal, aprovou tese que pode anular sentenças da operação Lava-Jato e até mesmo beneficiar o ex-presidente Lula: o entendimento de que os réus delatados têm o direito de falar por último nos casos em que também há réus delatores.

ASSASSINATO

O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot surpreendeu, e assustou muita gente ao declarar em entrevista ao Estadão que planejou matar o ministro Gilmar Mendes (STF) e depois cometeria suicídio.