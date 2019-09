GOVERNO

A instalação do gabinete de governo de Fátima Bezerra em Mossoró, nas festividades do 30 de Setembro, dará oportunidade e aproximar mais a governadora do eleitorado de Mossoró e da Região. O centro de decisões, durante esses dias, será deslocado de Natal para Mossoró.

REGIÃO

Como fizeram seus antecessores, a governadora Fátima aproveitará o período em que estiver em Mossoró para visitar outros municípios da Região. É uma estratégia para que o governante não permaneça ocioso, ao menos politicamente, durante esses dias.

PROJEÇÃO

A deputada estadual Isolda Dantas será a política com maior espaço junto ao “Governo em Mossoró”. Fátima já adiantou que mesmo que a escolha seja do partido, o nome de sua preferência parta disputar o cargo de prefeito de Mossoró é o da deputada Isolda.

BLOQUEIO

Lideranças políticas que não fazem parte do partido dos trabalhadores temem que os assessores da governadora dificultem o acesso à governante, como costuma acontecer na Governadoria.

ADIAMENTO

Os prefeitos do RN chegaram à Governadoria, ontem pela manhã, bastante irritados. A governadora Fátima conseguiu adiar o problema dos repasses do ICMS do novo PROEDI sem discordância dos presentes. Nova reunião com os prefeitos ficou para o dia 11 de outubro.

DEFINITIVO

Após a reunião com os prefeitos a governadora Fátima recebeu o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Perguntada sobre a possibilidade de revogação do decreto do Proedi respondeu em titubear que essa possibilidade não existe.

SAÚDE

A mesma habilidade da governadora não funciona nas ações relacionadas à saúde. Os servidores da saúde vão colocar em prática decisão de assembleia geral em agosto e haverá paralisações de 24 horas, todas as sextas-feiras, até que saia o calendário de pagamento de todos os salários atrasados.

DESCONTENTAMENTO

Se em Brasília, os correligionários do governo de Bolsonaro, de direita, reclamam da falta de articulação do Executivo com a base aliada, o mesmo ocorre em Natal. Os aliados de Fátima Bezerra, de esquerda, também não dá a devida atenção aos seus aliados na Assembleia.

BOLSONARO

Analistas internacionais consideram que o presidente Jair Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade para aproximar o Brasil de outras potências mundiais. Em vez de discurso de estadista falou mais para sua militância no Brasil.

IMITAÇÃO

O presidente do Brasil está sendo visto, na comunidade internacional, como um imitador do presidente norte-americano, Donald Trump. A diferença é que o Brasil não tem o mesmo potencial econômico que tem os Estados Unidos.