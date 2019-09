PROTESTOS

Prefeitos do Rio Grande do Norte farão ato público hoje, terça-feira (24), em frente à Governadoria, em protesto contra mudanças no programa de incentivos fiscais ao setor industrial, alegando que a medida acarreta diminuição nos valores dos repasses do ICMS para os municípios do Estado.

DISCORDÂNCIA

A Secretaria Estadual de Tributação discorda da opinião dos prefeitos. Assegura que o sistema anterior conhecido como Proadi, previa benefícios financeiros baseado em uma receita tributária fictícia e que haverá geração de empregos no programa atual.

CAMBALACHO

Mais uma operação policial no Rio Grande do Norte, hoje, terça-feira (24). Por determinação do Ministério Público, estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Natal, Umarizal, Felipe Guerra e Caiçara do Rio dos Ventos.

PARTICIPAÇÃO

A operação Cambalacho conta com a participação de 10 promotores de Justiça, 9 servidores do MPRN e ainda de 43 policiais militares, investigando crimes de peculato, organização criminosa, falsidade e ideológica, entre os delitos.

FISCALIZAÇAO

Rayland Matos Magalhães, aluno da Universidade Federal do RN, desenvolveu ferramenta que permite acompanhar os gastos dos parlamentares com recursos públicos. No primeiro semestre de 2019 nossos deputados federais, juntos, gastaram R$ 1.199.939,80.

TERRORISMO

O Ceará voltou a ser palco de violência, com 26 ataques a prédios públicos e caminhões, três ônibus, dois automóveis, desde a última sexta-feira. A Secretaria de Segurança investiga ação concatenada por parte de facções.

JANTAR

Em Nova York, o presidente Bolsonaro não teve o jantar com o presidente Trump confirmado. Terminou indo a uma pizzaria italiana acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e parte da comitiva.

AGRESSÕES

O governo Bolsonaro tem se caracterizado por agressões a personalidades, até internacionais, e a artistas. Ontem foi a vez do diretor da Funarte que, em seu Facebook, chamou a atriz Fernanda Montenegro de “sórdida e mentirosa”, indignando a classe artística.

ONU

Isolado pelos demais países, por conta da polêmica sobre a Amazônia, o presidente Bolsonaro discursa na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU. O pronunciamento deve durar de 10 a 20 minutos. De todos os presidentes brasileiros, somente Itamar não discursou na ONU.

CAUTRELA

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, voltou a pedir cautela na análise do chamado excludente de ilicitude, como é conhecido a Oto praticado por policial que alega legítima defesa. Esse item consta do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro.