MOSSORÓ

A governadora Fátima Bezerra repetirá gesto de seus antecessores instalando o Governo do Estado em Mossoró, durante as solenidades do 30 de Setembro. Como de costume, trará a maioria dos seus secretários que já providenciam locais para instalação de seus gabinetes.

ALUÍSIO

Quem primeiro teve a ideia de transferir a sede do governo para Mossoró foi o ex-governador Aluísio Alves, na década de 60, com o objetivo de conquistar o principal reduto de oposição a sua liderança. O resultado foi positivo e passou a ser imitado pela maioria dos seus sucessores.

CAMPANHA

Com programação característica de quem pretende disputar cargo majoritário nas eleições de 2022, o deputado estadual Ezequiel Ferreira tem direcionado sua ações principalmente para as regiões do Seridó e Trairi. Em breve, chegará a outros municípios do Rio Grande do Norte.

OPOSIÇÃO

O deputado Sandro Pimentel (PSOL) esteve em Mossoró e reafirmou com todas as letras que o seu partido terá candidatura própria a prefeito nas próximas eleições. É a demonstração das dificuldades que têm as oposições na busca da adesão em torno de candidatura única.

CLÁUDIA

A ex-prefeita Cláudia Regina volta a ocupar espaço na mídia política, por conta da mudança de prazos na nova legislação eleitoral. Contudo, ela ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de voltar a disputar a prefeitura de Mossoró.

ESPAÇO

Cláudia não conta mais com apoios importantes como o da atual prefeita Rosalba Ciarlini e da ex-prefeita Fafá Rosado. Possui um representante na Câmara Municipal, o vereador Petras Vinícius que poderá ceder sua vaga para a ex-prefeita disputar o cargo em 2020.

CONSTITUIÇÃO

Os ex-deputados estaduais Laíre Rosado e Carlos Augusto Rosado participarão das solenidades em comemoração aos 30 anos da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa programou uma série de ações para celebrar o momento histórico.

SARAMPO

A população precisa ficar atenta para a possibilidade do retorno de casos de sarampo na cidade. É importante procurar os postos de saúde aos primeiros sinais da doença para que sejam analisados os aspectos clínicos, epidemiológicos e os exames laboratoriais.

CLIMA

A Cúpula do Clima, com patrocínio da ONU começa neste sábado, 21, com representantes de 60 países. Por não mostrar interesse pelo assunto, o Brasil não foi incluído na programação. Donald Trump, dos Estados Unidos, como Jair Bolsonaro, também não participará do evento.

DIVISÃO

A revista Veja desta semana destaca, em sua capa, a divisão tida como irreversível entre Sérgio Moro, ministro da Justiça, e Jair Bolsonaro, presidente da República. O motivo principal é a eleição de 2023, com este pensando na reeleição e Moro em disputar a presidência.