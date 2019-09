ENTENDIMENTO

Quase nove meses de administração e a governadora Fátima Bezerra ainda não consegue se entender com representantes de importantes categorias, como educação, saúde e segurança. Ex-líder sindical, no Governo vive as dificuldades de quem está do outro lado do balcão.

ATRASO

O ponto nevrálgico tem sido os salários atrasados deixados pelo governo anterior. Ao resolver pagar somente o referente ao seu período administrativo, a governadora paga em dia seus novos auxiliares, mas os servidores mais antigos ficam a ver navios.

INDIFERENÇA

A bancada federal do Rio Grande do norte tem se mostrado indiferente aos impactos da Portaria nº 500, do Governo Federal que poderá resultar na extinção de 90 mil empregos diretos e indiretos prejudicando ainda uma movimentação de R$ 1 bilhão em negócios.

FRAQUEZA

O Sindicato da Indústria de Moagem e Refino de Sal do Rio Grande do Norte chama atenção que no grupo de trabalho instituído pelo governo federal não há nenhum representante do Rio Grande do Norte, mas os do Ceará, Alagoas, Maranhão, Bahia e fazem parte da comissão.

RECLAMAÇÃO

A indústria salineira lamenta que, pela primeira vez, em muitos anos, falta apoio da bancada potiguar, que não mostra preocupação com a crise enfrentada pela indústria salineira e as consequências desastrosas que, em pouco tempo, poderão se tornar irreversíveis.

INCÊNDIO

O deputado Dr. Bernardo (Avante), disse no plenário da Assembleia Legislativa que o Governo do Estado subdimensionou a gravidade do incêndio em Serra do Lima. Revelou haver sugerido o uso de aeronave com bolsa de água para apagar o fogo via aérea, mas não foi atendido.

VEREADORES

A aprovação das normas eleitorais pela Câmara poderá ter sido a última modificação em relação às eleições de 2020, que não terá mais coligações proporcionais, havendo ampliação do número de candidatos por partido e redução do tempo de domicílio eleitoral.

VETOS

A Ordem dos Advogados do Brasil, secção do RN, apoia a posição da OAB nacional contra os vetos do presidente Jair Bolsonaro à artigos da Lei de Abuso de Autoridades. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, vai reafirmar a posição da Entidade pela derrubada integral dos vetos.

DOMICÍLIO

Na última eleição municipal, o candidato teria que possuir domicílio eleitora na respectiva circunscrição pelo menos um ano antes do pleito. Para as eleições de 2020, o candidato deve possuir domicílio eleitoral pelo prazo mínimo de 6 meses.

CIRURGIAS

O deputado Getúlio Rego denuncia o Governo por esconder a demanda reprimida existente de cirurgias eletivas, pedindo ao Ministério Público que investigue o caso. “São pessoas de 70, 80, 90 anos que estão voltando para sofrer em suas casas sem a solução de seus problemas”.