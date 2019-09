ALERTA

O deputado estadual Francisco do PT faz um alerta sobre a possibilidade do Ramal do Apodi não ser incluído entre as obras previstas na transposição do rio São Francisco. A construção do ramal está classificada como uma obra nova, sem garantia de recursos financeiros.

APROVAÇÃO

Na Assembleia Legislativa, a CCJ aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 0294/19 que autoriza a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) a realizar o pagamento de contrapartidas de convênios celebrados entre a União e o Estado.

VINGT ROSADO

Na sessão desta quarta-feira (18), realizada no Vingt Rosado, a vereadora Sandra Rosado (PSDB) relembrou a trajetória do pai, que dá nome ao bairro e a história do surgimento da comunidade, nos anos 80. Foi o então deputado federal Vingt Rosado quem conseguiu os recursos para a construção do Conjunto 30 de Setembro, hoje chamado de Vingt Rosado.

REIVINDICAÇÃO

Nessa reunião da Câmara Cidadã realizada ontem,18, Francisca Madalena de Souza, moradora do bairro, utilizou a Tribuna Popular para reivindicar melhorias para a população local, elencando pontos que acredita serem essenciais para melhorar a qualidade de vida no bairro.

DIA DO MÉDICO

A Prefeitura de Mossoró sancionou a Lei Nº 3729, de 12 de setembro de 2019, que institui o dia 18 de outubro como Dia Municipal do Médico. A data coincide com a comemoração nacional do Dia do Médico.

INCÊNDIO

Na Serra do Lima, em Patu, o incêndio que parecia haver diminuído na manhã e tarde de ontem, retornou com mais intensidade durante a noite. A opinião é que a intensidade do incêndio é maior que o da noite da última segunda-feira.

GABINETE

Diante da gravidade do incêndio, o prefeito de Patu. Rivelino Câmara, instalou o Gabinete da Crise, com a participação do Corpo de Bombeiros e apoio do Governo do Estado. Um dos atos iniciais foi a proibição de queimadas, determinada pelo prefeito Rivelino.

FAMOSA

Uma delegação de estrangeiros, provenientes de 14 países, desembarcou nesta quarta-feira (18), em Mossoró, para visitar a produção de melões e melancias da Agrícola Famosa. Depois, seguiram para São Paulo para rodadas de negócios ao longo de dois dias.

COMBUSTÍVEIS

O presidente da Petrobrás anunciou que não haveria aumento de combustíveis por conta da crise na Arábia Saudita. Horas depois dessa declaração o brasileiro foi surpreendido com a informação de que haverá aumento de 3,5% na gasolina e 4,2% no óleo diesel.

LOTERIA

Caso o leitor não saiba, menos de 44% do que a Caixa arrecada com a Mega-Sena vai para o prêmio. Outros 19% vão para despesas de custeio de manutenção das lotéricas e 37% é repassado ao governo federal para ajudar a bancar despesas sociais.