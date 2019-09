MOURÃO

O presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, estará amanhã em Natal. Vem participar da abertura do 37º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que será realizado no Centro de Convenções de Natal.

ROSALBA

Depois de submeter-se a processo cirúrgico, herniorrafia, em Fortaleza, a prefeita Rosalba Ciarlini já recebeu alta hospitalar, devendo permanecer em processo de recuperação por um período de cinco dias. Ainda nesta semana estará despachando em seu gabinete.

JORGE

O empresário Jorge do Rosário pretende continuar participando do processo político local. Depois de suas candidaturas a vice-prefeito, como companheiro de Tião Couto, foi candidato a deputado estadual. No próximo ano, estuda a possiblidade de participar do pleito municipal.

REFORÇO

O Rio Grande do Norte formou 87 novos bombeiros e, até o final de 2020, terá mil novos policiais entre civis e militares. Um ponto considerado positivo na turma atual é que, entre os 87 novos praças, 18 são mulheres.

COLIGAÇÕES

Os vereadores de todo país estão na expectativa de mudanças na lei eleitoral, sobretudo no item relacionado às coligações proporcionais. A maioria deseja o retorno ao modelo antigo, mas, para que isso seja possível, o Congresso terá que aprovar a matéria até o final deste mês.

RECURSO

O ex-governador Robinson Faria recorreu, por várias vezes, dos recursos do Instituto de Previdência do Estado para conseguir pagar em dia o funcionalismo estadual. Agora é a vez da governadora Fátima Bezerra usar artifício semelhante, utilizando os recursos da CAERN.

ASSEMBLEIA

O Governo do Estado encaminhou mensagem à assembleia Legislativa solicitando autorização para a CAERN assinar o pagamento da contrapartida, reajustamentos e demais acréscimos financeiros de obras de esgotamento sanitário em Natal e municípios no interior do Estado.

CONTA ÚNICA

O decreto 29007 prevê a criação de uma conta única para a administração estadual do estado. A partir dessa medida, todos os recursos que entrarem até mesmo nas contas de fundações, empresas estatais e autarquias, que têm gestão autônoma, onde está incluída à CAERN.

AUTORIZAÇÃO

Mesmo com o depósito em caixa-única, os recursos referentes ao decreto 29007 são carimbados, daí a necessidade de autorização da Assembleia para sua utilização pelo Governo do Estado. A diferença entre Robinson e Fátima é que a governadora pretende utilizar recursos da CAERN em contrapartidas do Governo, mas em obras que dizem respeito a essa empresa.

ABANDONO

Embora sentindo-se abandonado pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro conta com o esforço dos aliados no Congresso Nacional que tentam impedir a instalação de uma CPI que pretende apurar os abusos da Operação Lava Jato.