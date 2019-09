CIRURGIA

Em nota oficial, a Prefeitura de Mossoró comunica que a prefeita Rosalba Ciarlini submeteu-se, ontem, a cirurgia para remoção de hérnias abdominais, em Fortaleza (CE). A alta hospitalar está prevista para hoje.

PAGAMENTO

O Governo do Estado inicia, hoje, sábado 14, o pagamento aos servidores públicos estaduais referente ao mês de setembro. O depósito na conta de 90 mil servidores será um pouco mais de R$ 205 milhões na conta de 90 mil servidores, quase 80% do funcionalismo estadual.

INDISPONIBILIDADE

O ex-senador José Agripino está com seus bens bloqueados. A indisponibilidade foi pedida pelo Ministério Público Federal que teve o pedido aceito pela juíza da 4ª Vara Federal no Rio Grande do Norte, Gisele Araújo Leite.

IMPROBIDADE

Além de José Agripino, estão no mesmo processo Raimundo Alves Maia Júnior (Júnior Maia) e Victor Neves Wanderley, conhecido como Victor Souza. A denúncia é por suspeita de desvio de cerca de R$ 590 mil de recursos federais no esquema de nomeação de “funcionário fantasma”.

DESPROPORCIONALIDADE

O ex-senador Agripino Maia considerou a decisão da Justiça Federal desproporcional e injusta por se tratar de fato inverídico e “tendo em vista que os motivos que ensejaram a decretação de indisponibilidade de bens já foram considerados ilegais e inconstitucionais pelo STF.

PSDB

Com o PT em baixa, a governadora Fátima Bezerra não tem conseguido turbinar o partido no Rio Grande do Norte. Por outro lado, trabalhando à mineira, o deputado Ezequiel Ferreira tem atraído políticos em vários municípios para o fortalecimento do seu partido, o PSDB.

MDB

Desde o rompimento do deputado federal Walter Ales com o ex-deputado e ex-ministro Henrique Alves que o MDB vem encontrando dificuldades em manter suas bases no estado. Desta vez é o vereador Alex Moacir (MDB-Mossoró) que anuncia sua saída da legenda.

SANTUÁRIO

Não se fala mais, em Mossoró, da construção da Santuário de Santa Luzia que teria a maior estátua católica do mundo, com 63 metros de altura. A imagem de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz, com 56 metros de altura, continua sendo a maior de todas.

BANCADA

Pode ser consequência do momento político vivido no país, mas, também, pela grande renovação na bancada federal. Até o momento, a bancada federal não tem conseguido mostrar resultados positivos para o Rio Grande do Norte.

CPIs

A falta de articulação política do governo Bolsonaro pode resultar em mais dificuldades junto ao Congresso Nacional, representadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito. A revista Veja analisa que o capitão cercado por auxiliares sem voto e militares sem tropas insiste em governar sozinho.