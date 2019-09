ROGÉRIO

Com cacife alto junto ao ministro da Economia Paulo Guedes e ao presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal Rogério Marinho tem seu nome analisado para assumir a Secretaria Geral da Receita Federal, em substituição a Marcos Cintra demitido ontem, 11, do referido cargo.

REESTRUTURAÇÃO

Uma das primeiras tarefas do futuro chefe da Receita Federal será a reestruturação do órgão, dentro dos critérios pretendidos pela administração Paulo Guedes/Jair Bolsonaro. O ex-diretor, Marco Cintra não conseguiu dialogar com os setores do Governo nem com o Congresso Nacional.

CLASSIFICAÇÃO

O deputado federal Fábio Faria (PSD), considera que o anúncio do YouTube que prevê classificação etária de vídeos na internet vai ao encontro de um projeto de lei de sua autoria, que já tramita na Câmara dos Deputados.

FILIAÇÃO

O vereador João Gentil confirmou sua filiação ao partido REDE Sustentabilidade. Como o partido não está com a situação regularizada no RN, o vereador não deverá assumir de imediato a presidência estadual da legenda.

SAÚDE

O estoque de medicamentos e materiais nas Unidades de Saúde da Prefeitura de Mossoró vai sendo normalizada com a entrega de parte do material. Muitas das dificuldades devem-se a problemas burocráticos que impediram a normalização de forma mais rápida.

FRENTE

Com o intuito de estimular a leitura desde as primeiras gerações e o acesso a livros, foi lançada em Brasília, a Frente Parlamentar Mista do Livro, da Leitura e da Escrita, iniciativa do mandato da deputada do PSOL Fernanda Melchionna e do senador Jean Paul Prates (PT-RN.

TER

Por 4 votos a 3, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra Robinson Faria (PSD) e Tião Couto (PR), candidatos a governador e vice nas Eleições de 2018.

DETRAN

A greve dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN) segue pelo terceiro dia sem previsão de retorno às atividades. Para o presidente do Sindicato dos Servidores de Administração Indireta, Santino Arruda não houve evolução das negociações com o Governo.

LIBERAÇÃO

O governo federal estuda liberar R$ 3,7 bilhões para o fundo eleitoral em 2020. O valor mais do que dobra a previsão atual no orçamento, revisada para R$ 1,87 bilhão. Bolsonaro tenta um afago ao Congresso e turbina as campanhas municipais.

PALESTRANTE

A prefeita Rosalba Ciarlini será a palestrante da Sessão Magna Branca em alusão ao 30 de Setembro, na Loja Maçônica 24 de junho. O convite foi feito pelo venerável mestre, Genésio Filgueira Neto. A sessão comemora a libertação dos escravos em Mossoró.