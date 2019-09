PRESTÍGIO

Na bancada federal do Rio Grande do Norte, o deputado federal Fábio Faria é o que tem mais força junto ao governo federal. Esse prestígio, além da habilidade do parlamentar é reforçada no bem querer que o presidente Bolsonaro tem demonstrado ao seu sogro, Silvio Santos.

DETRAN

Os servidores do Detran-RN paralisaram suas atividades, ontem, segunda-feira, 9. Uma das principais reivindicações é a revogação do decreto 29007, da governadora Fátima Bezerra, que retirou a autonomia financeira dos órgãos com arrecadação própria.

PROPOSTA

O Governo do Estado agiu rápido e apresentou proposta ao Detran para suspensão da greve. O Sindicato não quis adiantar o teor do documento que será debatido na reunião de hoje, em nova reunião dos grevistas.

CURSOS

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), lançou ontem, segunda-feira (09), o projeto Conexão Parlamento. O objetivo é levar ciclos de debates, palestras e cursos para capacitar servidores de Câmaras municipais, prefeituras e outras instituições públicas.

CANDIDATURA

Quem se mobiliza para uma possível candidatura nas eleições de 2020 é o oftalmologista Dr. Vanderlândio Carolino. Ainda não definiu o partido que receberá sua filiação, mas são muitos os que sonham em ter o médico como filiado.

MÉDICOS

A Prefeitura de Mossoró convocou mais 49 médicos e outros profissionais de saúde, aprovados no último Processo Seletivo Simplificado. Esses profissionais atuarão diretamente nas Unidades Básicas de Saúde do Município.

LUCRO

A CAERN sai do prejuízo e, nos primeiros oito meses do governo Fátima Bezerra, apresentou lucro de R$ 12 milhões. Os números positivos reforçam a ideia de que a empresa não necessita de privatização para conseguir um bom desempenho financeiro.

INEDITISMO

O empresário seridoense, ceramista Romildo Azevedo, enviou correspondência ao diretor do Departamento de Estrada de Rodagens do RN, pedindo autorização para realizar, por conta própria, serviços de limpeza das margens da Rodovia que liga Parelhas à Carnaúba dos Dantas.

PROPOSTA

O empresário deixou claro que o serviço não terá custo para o Governo do Estado. “Nossa ideia é limpar três metros de cada lado da rodovia, além das curvas. Isso sem qualquer custo para o Governo. Devemos empregar uns quatro funcionários de nossa empresa na obra”.

MULHERES

Nas eleições para os diretórios municipais do partido dos trabalhadores, realizadas no último domingo, cinco mulheres foram escolhidas para a presidência dos diretório nas cinco maiores cidades do RN: Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó.