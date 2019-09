STYVENSON



Elegendo-se senador em campanha totalmente diferente das tradicionais, o senador Styvenson Valentim é obrigado a praticar atos convencionais e marca reunião com os presidente municipais do seu partido, o Podemos para hoje, sexta-feira, 06, em Natal.

ELEIÇÃO

O objetivo do encontro do Podemos é avaliar a força do partido no Rio Grande do Norte, visando as eleições municipais de 2021. “Só vai ficar no Podemos quem realmente estiver comprometido em fazer uma política limpa, livre de qualquer tipo de corrupção”, ressaltou.

GREVE

A governadora Fátima Bezerra enfrentará nova greve em seu governo, que completou oito meses de gestão. Os trabalhadores do DETRAN-RN paralisarão suas atividades, por tempo indeterminado, a partir de segunda-feira (09/09).

REIVINDICAÇÃO

Os servidores do Detran-RN estão pleiteando a revogação do decreto 29007, que retira a autonomia da autarquia, a realização de concurso público, reajuste salarial e o pagamento das três folhas em atraso devidas aos aposentados e pensionistas da autarquia.

ADIAMENTO

O PSDB no Rio Grande do Norte, abriu novo prazo para renovação dos mandatos de seus dirigentes das comissões provisórias municipais. Os diretórios poderão realizar suas convenções nesse sentido entre 21 de setembro e 6 de outubro.

PORTA FECHADA

A diretora geral do Hospital Regional Tarcísio Maia, Herbênia Ferreira, adota medidas para evitar a superlotação que vinha caracterizando o atendimento nesse hospital. Os casos de urgência e emergência são atendidos através de pactuação com unidades de saúde estaduais e municipais da região.

SECRETÁRIO

Obrigado a cortar parte da agenda que cumpriria em Mossoró, por conta de compromisso da governadora Fátima em Pau dos Ferros, o secretário de Saúde Cipriano Maia tratou com a secretária Saudade Azevedo de assuntos relacionados às cirurgias eletivas e emergenciais.

INVESTIMENTOS

O Ministério da Saúde informando que o estado do Rio Grande do Norte receberá investimento de R$ 1,3 milhão para investimentos na Atenção Primária da Saúde. Serão credenciados 24 novas equipes ou serviços em 18 municípios.

CONTRATAÇÕES

Serão 1 Agente Comunitários de Saúde, 2 Equipes de Saúde da Família, 3 Equipes de Saúde Bucal, 1 Polos de Academia da Saúde, 2 Equipes de Saúde Prisional, 5 Centros Especializados em Odontologia, 10 Laboratórios de Próteses Dentárias.

ELEITORADO

Por maior que seja o esforço da oposição no sentido de aumentar o eleitorado de Mossoró é um trabalho inócuo. Teoricamente, é impossível que se chegue aos 200 mil eleitores até as eleições do próximo ano. A possibilidade de eleição municipal em dois turnos fica para 2024.

ÁGUA

Na Assembleia, o deputado Galeno Torquato (PSD), sobrou do Governo do Estado a solução do problema do desabastecimento d´água na região do Alto Oeste. Entre os anos de 2010 e 2014 o município de Luís Gomes teve o fornecimento de água suspenso por cerca de 30 meses.

VIGILÂNCIA

A Vigilância Sanitária Municipal está atenta em relação à dengue, Zika, chikungunya e outras arboviroses. O Índice de Infestação Predial caiu de 13% em 2017 para 4,3% em 2019. E a taxa de visitas aos imóveis é 91% – superior à taxa compactuada pelo Ministério da Saúde (80%).