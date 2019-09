PREPARATIVOS

Alguns dos prováveis candidatos ao cargo de prefeito de Mossoró adotam providências em relação ao processo, procurando institutos de pesquisas, agências de comunicação e assessoria de imprensa.

DIFICULDADES

Entre os candidatos a prefeito pela oposição, a maior dificuldade continua sendo a falta de entendimento entre os postulantes. Ninguém abre mão do direito de concorrer nas próximas eleições, facilitando mais ainda a candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Ciarlini.

CRISE

Aumenta a crise fiscal do governo do Estado, com possibilidade de terminar o ano com saldo negativo de R$ 500 milhões. O secretário estadual do planejamento, Almir Freire, reafirmou que vêm do exercício anterior só serão pagos com recursos extras.

TEMPO

Segundo o secretário Almir Freire, o Estado levará mais de dois anos para equilibrar as finanças. E responsabiliza os governos anteriores que “nos últimos anos gastou mais que suas receitas”, embora não tenha se endividado com o sistema financeiro.

PREVIDÊNCIA

Muda a posição da governadora Fátima em relação à reforma da Previdência. Ao que parece, imaginava que essa reforma chegaria aos Estados e Municípios, mesmo se a participação dos seus dirigentes.

REALIDADE

Com a maioria dos governadores do PT colocando-se contra a reforma da Previdência, a governadora Fátima revelou que já “tem uma equipe fazendo estudos” para uma reforma previdenciária, que “será feita com diálogo com os trabalhadores”.

HUMILHAÇÃO

E finalizou dizendo “Confesso aos senhores que não tem sido fácil pegar o estado como eu peguei, quatro folhas em atraso, e hoje, no oitavo mês, graças a Deus poder dizer aos servidores públicos do Rio Grande do Norte que aquela humilhação que há dois anos eles passavam, de não receber mais o 13º, no meu exercício não vai acontecer

ARRUMAÇÃO

Os empresários estão acostumados a ouvir dos governadores, sobretudo nos primeiros anos de governos, a frase “estamos arrumando a casa”. Falou, ladeada pelo presidente da FIERN, Amaro Sales e da prefeita Rosalba Ciarlini, ex-governadora do estado.

SALÁRIOS

Governo e Sindicato dos Servidores estimam o mesmo valor em relação à dívida com as folhas de novembro e dezembro e do 13º salário de 2018, cerca de R$ 800 milhões. Os servidores também estão conscientes que a dívida somente será paga se o governo conseguir recursos extraordinários.

CUSTOS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é o terceiro no país com maior custo de manutenção de pessoal. Por outro lado, foi considerado o terceiro menos eficiente dentro de um grupo de 12 tribunais considerados de pequeno porte.

INTERNAÇÃO

Continua hospitalizado na UTI do Hospital do Coração, em Natal, o ex-deputado estadual Nelson Freire, vítima de acidente de trânsito. Nelson foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte no período de 1987 a 1989.