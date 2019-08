ALTERAÇÕES

O Governo Federal quer que o Senado evite alterar o projeto de reforma da Previdência aprovado na Câmara. A senadora Zenaide Maia discorda e vai tentar emendar o projeto; “não há necessidade para pressa. A reforma não resolverá a crise econômica e financeira do país.”

ELEIÇÕES

A classe política está atenta sobre eleições em segundo turno em Mossoró. O IBGE divulgou os novos dados sobre a população, 295.619 habitantes. Faltam 25.542 eleitores para a cidade ter segundo turno nas eleições municipais. Provavelmente teremos 200 mil eleitores em 2020.

PROJETO

A prefeita Rosalba Ciarlini não fala sobre o assunto, mas é voz geral que seu projeto é tentar reeleição para prefeitura em 20220 e, depois, disputar novamente um mandato no Senado. Será preciso muito jogo de cintura para a execução desse projeto, mas isso não lhe falta.

CONTRATEMP0

A governadora Fátima foi surpreendida com a decisão do Senado alterando o texto da PEC 38/219 sobre a cessão onerosa do pré-sal. Os recursos não poderão ser utilizados em gastos de pessoal ou custeio. Somente para investimentos e pagamento de rombos previdenciários.

RADARES

Por determinação da Justiça, as BRs não poderão ficar sem os radares eletrônicos como queria o presidente Bolsonaro. No Rio Grande do Norte, serão reinstalados ou instalados 94 radares, nas Brs 101, 110, 226, 304, 405, 406 e 427.

COMEMORAÇÃO

A vereadora Sandra Rosado encontra-se em Natal participando, como ex-aluna, dos 105 anos da Escola Doméstica de Natal. Com o tema “Ex-aluna, a ED vive em você”, a programação teve início na sexta-feira 30, com homenagem à Noilde Ramalho, diretora da Instituição por 65 anos.

VEÍCULOS

A governadora Fátima Bezerra convive com os mesmos problemas de seus antecessores. Viaturas das polícias Militar e Civil estão retidas por falta de pagamento do Estado às empresas prestadores de serviço.

SALÁRIOS

No início da semana a governadora Fátima Bezerra garantiu o pagamento dos salários de 2019, inclusive o 13º de 2019. Nada sobre as folhas salariais em atraso. Para os adversários, Fátima está garantindo o salário dos que fazem seu governo, esquecendo os demais funcionários.

TURISMO

Treze municípios do RN passaram a integrar o novo Mapa do Turismo Brasileiro, totalizando 79 cidades: Pedro Velho, Santo Antônio, Tapi, Riachuelo, Upanema, Serra do Mel, Pendências, Fernando Pedroza, Vila Flor, São Francisco do Oeste, Olho d’água dos Borges, Jardim do Seridó e São João do Sabugi.

PROIBIÇÃO

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Sandro Pimentel (PSOL) destacou a propositura de um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que busca impedir o contingenciamento de recursos para a Educação.