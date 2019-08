SAÚDE

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Dr Bernardo (Avante), afirmou que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta não trouxe apenas R$ para o Rio Grande do Norte, mas R$ 200 milhões a mais para a saúde pública do estado.

TRT

A definição da listra tríplice do Tribunal Regional do Trabalho no RN gerou uma crise sem precedentes na instituição. Segundo colocado, mas preterido na elaboração da lista tríplice para escolha do novo desembargador, o advogado Eduardo Rocha recorreu ao Conselho Nacional de Justiça.

CALOTE

O Estado do RN suspendeu o pagamento de cinco empréstimos em diferentes bancos, até o fim deste ano. O Estado alega falta de recursos para o cumprimento dessa obrigação, que será transferida ao Governo Federal, garantidor da operação.

CASSAÇÃO

Mais um prefeito eleito em 2016 tem seu mandato cassado. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou, à unanimidade, a cassação do prefeito de Ceará Mirim, Marconi Barreto, por abuso de poder econômico nas eleições desse ano.

RONALDO

Com a cassação do prefeito Marconi Barreto, assume a prefeitura de Ceará Mirim o presidente da Câmara Municipal, Ronaldo Venâncio. Vale registrar que Ronaldo é irmão do médico Dr. Ramilson Tito, oftalmologista, que durante muitos anos atuou na cidade de Mossoró.

INSULINA

A prefeitura de Mossoró promove recadastramento de diabéticos que fazem uso de insulinas de alto custo, Tresiba e Novorapid. A Secretaria de Saúde pretende que o usuário não apenas receba o medicamento, mas tenha um atendimento completo por equipe multiprofissional.

INTERNACIONAL

O Consórcio de Governadores do Nordeste, criado tendo como um dos objetivos principais a ideia de compras coletivas, pretende alargas suas funções. Em novembro, o bloco de governadores deverá visitas quatro países, Itália, Espanha, Alemanha e França.

MOSSORÓ

Ex-deputada Larissa Rosado chegando para o fim de semana em Mossoró, ao lado de amigos e familiares. Atualmente Larissa desempenha atividades profissionais na capital do estado, mas permanece em Mossoró nos finais de semana.

JORNAIS

O presidente Bolsonaro voltou a criticar a imprensa nacional. E afirmou que o jornal Valor Econômico vai fechar com o fim da obrigatoriedade de empresas de capitão aberto publicarem seus balanços em jornais. É uma guerra estéril que não trará benefícios para ninguém.

AUTONOMIA

Depois das constantes interferências do governo federal na Polícia Federal, cresce no Congresso a ideia de proposta de emenda constitucional que dá autonomia à PF, que poderá organizar sua estrutura administrativa e definir como usar seus recuros. .