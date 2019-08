SENADO

Além do deputado federal Fábio Faria e do deputado estadual Gustavo Carvalho, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, também pensa em disputar o cargo de Senador. Nos últimos dias, vem procurado uma reaproximação com a governadora Fátima Bezerra.

JEAN PAUL

Carlos Eduardo seria candidato a prefeito de Natal, tendo um vice indicado por Fátima Bezerra. Renunciaria para disputar o Senado e o novo prefeito seria um aliado da governadora. Acontece que o senador Jean Paul, que era suplente de Fátima, quer disputar a reeleição.

PRESTÍGIO



O ex-deputado Rogério Marinho teve papel de destaque na aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Enquanto representantes do Executivo criavam dificuldades para a tramitação do projeto, Rogério fez entendimento com os parlamentares cresceu no prestígio junto ao presidente Bolsonaro.

RECONHECIMENTO

O próprio presidente Bolsonaro reconheceu, de público, a importância do trabalho de Rogério. E, adiantou que ele seria aproveitado em missões importantes no futuro. Ao que se comenta, ele será também o principal articulador da reforma Tributária junto ao Congresso Nacional.

JUDICIALIZAÇÃO

Rogério adianta que o governo sabe que aqueles que se sintam atingidos pela reforma da Previdência questionarão na Justiça as novas regras. Lembrou que em países oude houve reforma dessa natureza a pacificação das manifestações do judiciário demorou até oito anos.

DESASTRE

O ex-candidato a presidente da República em 2018, Ciro Gomes classificou o tempo atual como a maior crise da história do Brasil. Estamos com a pior execução orçamentária do país. Na segurança, terminando o 7º mês de governo, foram aplicados apenas 6,3% do orçamento.

CIDADE JUNINA

Com cobertura estadual, a prefeita Rosalba Ciarlini lançou o programa do Mossoró Cidade Junina para 2020. Anunciou que a proposta é de encontro de tradições, costumes, comidas típicas, música e cultura de todos os estados da Região Nordeste.

ENCONTROS

O deputado Francisco do PT cumpriu agenda com educadores de Mossoró e Areia Branca. O deputado é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos federais e Universidades Públicas e deverá visitar outros municípios com o mesmo objetivo.

ABUSO

Quem se afirma contrário ao projeto que define em quais situações será configurado o crime de abuso de autoridade esquecem de estabelecer qual ou quais do 16 casos não concorda. O ministro Gilmar Mendes, um dos mais denunciados, declarou-se favorável à aprovação da lei.

CANDIDATURA

A saída do deputado Coronel Azevedo do PSL, com assinatura de ficha de filiação do PSC não se deve apenas a divergências com outros políticos do partido. Na nova legenda não terá dificuldades em realizar seu desejo maior que é disputar a prefeitura de Natal em 2020.