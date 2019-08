IMPROBIDADE

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, reformou sentença que condenou o prefeito do Município de Monte Alegre, Severino Rodrigues da Silva, por ato de improbidade, consistente na pintura de prédios públicos com as cores do partido político ao qual estava filiado.

MOSSORÓ

Desde os tempos da administração Dix-huit Rosado, passando por Rosalba Ciarlini, Cláudia Regina, Fátima Rosado e Francisco José, todos usaram suas cores de campanha em próprios da Prefeitura. Rosalba.

MOSAICOS

Ainda hoje é possível encontrar mosaicos, tanto nas calçadas da sede da Prefeitura, quanto em praças públicas construídas ou reformadas no governo de Rosalba, gravados com o símbolo da “Rosa”. A população vê tudo isso como um fato normal.

CORES

Dix-huit pintou os prédios municipais com a cor rósea, de Rosado; Rosalba implantou o símbolo da rosa nos prédios públicos. Francisco José repintou tudo com a cor amarela. Mesmo representados na justiças pela oposição, a Justiça Eleitoral nunca aceitou as denúncias.

INTERESSE

A governadora Fátima Bezerra tem acompanhado com interesse o desenrolar da política em Mossoró. Pretende participar da campanha, desde a escolha do candidato ao desenrolar da campanha, sabendo da força eleitoral que terá, como governadora do estado.

UNIÃO

A governadora Fátima tem mostrado aos seus aliados a importância da união de todos em torno de um único nome. Disse estar à disposição da oposição em Mossoró para escolher um candidato que viabilize a união dos grupos que compõem o sistema anti-rosalbista na cidade.

PODER

O ministro do STF, Gilmar Mendes, considera que “quem exerce o poder tende a dele abusar”. E tratou de uma caso específico; o do inquérito aberto contra o Ministro do STJ Marcelo Navarro Ribeiro Dantas a pedido pelo então procurador geral Rodrigo Janot.

EMBAIXADOR

É preciso ficar atento ao voto da senadora Zenaide Maia em relação à aprovação do nome de Eduardo Bolsonaro para embaixador dos Estados Unidos. Levantamento feito pelo Estadão mostra Styvenson e Jean Paul contra, mas Zenaide aparece como indecisa.

GIRÃO

O movimento de filiação partidária do PSL no Rio Grande do Norte não contou com a presença do deputado General Girão. Submetido à cirurgia cardíaca, ainda não foi liberado para longas viagens de avião, como entre Brasília e Natal.

SUCESSÃO

Em relação à sucessão municipal, em Natal, é interessante como todos estão conversando com todo mundo. É uma verdadeira mixórdia. Direita conversa com esquerda, centro dialoga com os dois lados, até que chegue o momento crucial da escolha. Aí, poderá haver surpresas.

RESTITUIÇÃO

Difícil acreditar, mas o Governo pode ficar sem recursos para os compromisso da restituição do imposto de renda, por conta dos cortes de orçamento que vêm sendo feitos desde o início do ano. A Receita poderá ficar sem sistemas informatizados, a partir de 25 de agosto