LULA

A Cia. Barca dos Corações Partidos apresentou, ontem, em João Pessoa, o espetáculo vencedor de mais de 25 prêmios, “Suassuna – O Auto do Reino do Sol”, Com o Centro de Convenções lotado, cerca de 3.000 pessoas, houve momento em que todos, em pé, gritavam: “Lula Livre”.

RIACHUELO

O mesmo espetáculo foi apresentado em Natal, no Teatro Riachuelo, em Natal, em janeiro de 2019. Ontem, pela primeira vez, foi apresentado no estado em que Ariano Suassuna nasceu. A viúva, Zélia Suassuna e outros parentes assistiram a apresentação em João Pessoa.

ROGÉRIO

O Governo avisou que o ex-deputado Rogério Marinho secretário de Previdência e que atua na articulação da reforma previdenciária, desempenhará o mesmo papel em relação à reforma tributária. Seu cacife aumentou com o esvaziamento de Marcos Cintra.

FORÇA

Com a chegada de Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República, o Partido Social Liberal registra grande crescimento. É um fenômeno cíclico que já ocorreu com outros governantes. Quando termina o mandato, o partido “desidrata”. NO RN, foram mais de mil novas filiações.

MDB

Em entrevista à revista IstoÉ o ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, 90 anos, filiado ao partido desde 1965 alerta que o MBD deve fazer uma profunda reflexão porque, se continuar como está, “corre o risco de desaparecer”

OPOSIÇÃO

Por mais que se bata na tecla, a oposição municipal em Mossoró não consegue construir um projeto para enfrentar a candidatura à reeleição de Rosalba Ciarlini, no próximo ano. Na verdade, hoje, não existe nem mesmo a possiblidade de uma conversa sobre o assunto.

DESEMPREGO

Os números são assustadores. Nos últimos seis anos, a Petrobras cortou6,9 mil postos de trabalho no Rio grande do Norte. A reação inclui funcionários efetivos e terceirizados que atuavam principalmente nos campos do oeste potiguar. Os dados são do Sindipetro.

MINISTROS

O envolvimento de ministros em possíveis irregularidades administrativas foi um problema difícil para o ex-presidente Temer. Agora, quem enfrenta a mesma situação é o presidente Bolsonaro. O mais novo caso é a investigação do ministro do Meio Ambiente pelo MP de SP.

ENRIQUECIMENTO

O que o Ministério Público de SP investiga é o crescimento do patrimônio do ministro Ricardo Sales. Entre 2012 e 2018 seu patrimônio declarado à Receita Federal passou de R$ 1,4 milhão para R$ 8,8 milhões. Nesse período ele ocupou cargos no governo de São Paulo.

BANCO DO NORDESTE

Os presidentes das Assembleias Legislativas dos estados do Nordeste terão reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na próxima terça-feira (16) para discutir a retirada do processo de incorporação do Banco do Nordeste ao BNDES.

