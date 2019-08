Notas da redação

RECURSOS

O governo Bolsonaro assinou convênio de R$ 65 milhões com o governo Fátima Bezerra (PT) destinados à saúde. É um gesto de boa vontade do governo federal, mas a governadora, como gestora de um estado em dificuldades financeiras argumentou que a necessidade era de R$ 220 milhões.

WIFI

Durante a solenidade de assinatura dos convênios e tentou se conectar com a internet da governadoria ficou surpreso com o nome da rede Lula_livre. A assessoria da governadora justificou que o nome Lula Livre era de algum celular privado com a rede nesse nome.

ROSALBA

A prefeita Rosalba Ciarlini acompanhou a programação do ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta em Natal. Considera a parceria do Governo Federal com o Governo Estado, essencial para melhoria dos setores essenciais, a exemplo da saúde”.

SENADO

O nome do deputado federal Fábio Faria chegou a ser especulado como candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Agora, surge um novo projeto para Fábio que seria candidato ao Senado, aqui mesmo no Rio Grande do Norte.

REELEIÇÃO

Há quem considere que o senador Jean Paul terá poucas chances como candidato à reeleição, após chegar ao posto em substituição à senadora Fátima Bezerra. É possível, mas é preciso aguardar mais tempo para a avaliação do próprio governo de Fátima.

VAGA

Uma possível candidatura de Fábio Faria ao Senado abriria vaga para seu pai, Robinson Faria, disputar uma das vagas à Câmara dos Deputados. Antes de ser eleito governador, Robinson havia exercido o cargo de deputado estadual em oito legislaturas.

DENÚNCIA

A Folha de São Paulo traz em destaque de capa matéria com a irmão de Fábio Faria, Janine Faria, 33, filha do ex-governador , Robinson Faria, acusada de ser funcionária fantasma da Assembleia Legislativa do RN e recém nomeada assessora do metrô de SP.

JUCURÍ

A Câmara Municipal de Mossoró realizará a 10° edição do Câmara Cidadã, próximo dia 28, na localidade rural Jucuri, Rua Francisco Juliano Nascimento s/n, BR-405, por proposição da vereadora Sandra Rosado. O encontro será na Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, das 8h às 14h.

MICHELLE

O presidente Bolsonaro diz que sua esposa, Michelle, está arrasado com matéria publicada na Veja desta semana mostrando que sua avó era traficante de drogas, chegando a ser presa em flagrante e a mãe acusada de falsificação.

AJUSTE

O servidor público federal deverá ter mais um ano sem reajuste nos salários. Foi o que adiantou o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida que defende a revisão de todos os gastos obrigatórios, inclusive despesas com servidores.

PAVOR

O presidente Jair Bolsonaro declarou que o governo federal “não tem dinheiro”. O Brasil todo está sem dinheiro. Os ministros estão apavorados. Não tem dinheiro. Eu já sabia disso. Estamos fazendo milagre. “A gente está vendo o que a gente pode fazer para sobreviver.” –