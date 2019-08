REAÇÃO

Encabeçados pela presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Izabel Montenegro, os vereadores de Mossoró reagiram ao que consideram intromissão constante e indevida do Ministério Público nos assuntos da Casa. É uma ingerência incessante, afirmou.

APOIO

Em seu pronunciamento, Izabel recebeu a solidariedade dos vereadores Didi de Arnor (PRB), Raério (PRB) e de Genilson Alves (PMN) que afirmaram estranhar o Ministério Público todo dia apresentar demandas, algumas delas meras questiúnculas.

BRASÍLIA

A governadora Fátima Bezerra se reuniu ontem, terça-feira (13), em Brasília, com o ministro de Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto para tratar de importantes obras de infraestrutura hídrica e urbana do Estado.

DIVERGÊNCIA

A adesão dos servidores estaduais do RN ao movimento de paralisação realizado ontem, mesmo que de caráter nacional, acendeu a luz vermelha na Governadoria, com a governadora Fátima Bezerra registrando algumas perdas no meio sindical que sempre foi sua base de apoio.

PAGAMENTO

A líder sindical que mais tem acicatado a governadora Fátima é Janeayre Souto, presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Direta. Ontem, lembrou que os servidores poderão ficar sem o pagamento do 13º salário de 2019, hipótese confirmada pela própria governadora.

LICENÇA

O Ministério Público Federal do RN não pretende facilitar a vida dos salineiros. Encaminhou ao Idema pedido de liminar para impedir que o órgão conceda licenças ambientais para empresas salineiras do estado.

IMPROBIDADE

O MPF ingressou com nova Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa contra o ex-senador José Agripino, Raimundo Alves Maia Júnior e Victor Neves Wanderley acusando-os por suposto desvio de aproximadamente R$ 600 mil dos cofres públicos.

BODE

Na próxima quinta-feira (15) será aberta a 21ª Festa do Bode, uma realização do Governo do RN, Prefeitura Municipal de Mossoró e Associação Norte Rio Grandense de Criadores de Ovinos e Caprinos – Ancoc.

AQUECIMENTO

A CDL, o SINDIVAREJO e o SINDUSCON realizarão nesta quarta-feira (14) o lançamento oficial da campanha Aquece Mossoró 2019, no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, às 18h30, quando será apresentada a 3ª edição da campanha que irá de 14 de setembro a 05 de outubro de 2019.

DEDUÇÃO

Primeiro, o presidente Bolsonaro anunciou que estudava o fim das deduções com saúde e educação no Imposto de Renda. Agora, diz que o governo agora analisa a criação de um teto para abatimento dos gastos médicos.