DIA DOS PAIS

A coluna homenageia os pais que, no Brasil, é celebrado no segundo domingo do mês de agosto. Em muitos países católicos a data é comemorada no 19 de março, dia de São José. No Brasil, o Dia dos Pais surgiu em 1953 por sugestão do publicitário e jornalista Sylvio Bhering.

BENES



O deputado federal Benes Leocádio, presidente estadual do Partido Republicano Brasileiro esteve em Mossoró, na sexta-feira (9), para definir o diretório municipal do partido em Mossoró, empossando na presidência o suplente de vereador Arlindo Fulgêncio.

EUDIANE

A deputada estadual Eudiane Macedo (PTC) acompanhou o deputado Benes em sua mobilização em Mossoró e Governador Dix-sept. Sandra Rosado (PSDB) e Larissa Rosado (PSDB) também participaram dos encontros. PSDB, PRB e PTC são partidos aliados na política estadual.

DIDI

O nome de Arlindo Fulgêncio foi um trabalho do vereador Didi de Arnor que derrotou outros políticos locais que desejavam continuar no comando do PRB. Para o cargo de vice-presidente foi indicada Zaíra Maria Azevedo, filha do ex-vereador Expedito Bolão.

GILBERTO

No sábado (10), o deputado Benes foi ao vizinho município de Governador Dix-sept Rosado onde participou de reunião na residência do vice-prefeito Sanimarcos Firmino para filiação ao PRB do ex-prefeito Gilberto Martins que disputará mais uma vez a prefeitura do município.

BISPOS

Mossoró poderá ter, em breve, um segundo bispo na Igreja Católica. Pela grande área de atuação da Diocese de Santa Luzia, a Igreja poderá designar um bispo-auxiliar para ajudar D. Mariano Manzana em suas funções.

FORNECEDORES

A governador Fátima Bezerra anunciou que os débitos de cerca de 440 contratos de fornecedores de bens e serviços, cujos valores se limitam a R$ 20 mil, serão quitados dentro de noventa dias. Até 31 de dezembro de 2018 essas dívidas eram de R$ 790 milhões.

HRTM

Reunindo mais de 70 hospitais do Brasil, o Projeto DONORS – Estratégias para aperfeiçoar a assistência aos potenciais doadores –, incluiu o Hospital Regional Tarcísio Maia como o único representante do RN na sua área de estudo, que avalia pacientes com morte encefálica.

SUCESSÃO

A oposição á prefeita Rosalba Ciarlini continua tateando em relação ao projeto de conquista da prefeitura nas próximas eleições. Entre os diferentes líderes locais existe a crítica da ambição pelo poder que dificulta a união das correntes políticas adversárias.

TRABALHO

Desde o início do ano que a prefeita Rosalba caiu em campo e executa tarefas diárias visando fortalecer mais ainda seu nome como candidata à reeleição. Uma das últimas providências foi a melhora na comunicação que, antes, deixava muito a desejar.

APOIO

Depois da Noruega, a Alemanha também anuncia corte de investimentos na Amazônia. Para a ministra Svenja Schulze “a política do governo brasileiro na Amazônia levanta dúvidas sobre se uma redução consistente das taxas de desmatamento ainda está sendo perseguida”.