PROGRAMA

Um Programa de “peso” será iniciado na próxima segunda-feira, em Natal, na 97FM. Osair Vasconcelos, Sávio Hackradt e Antônio Melo serão os principais apresentadores. Osair foi o compositor da música de campanha “Laíre é Luta”, ainda viva na lembrança dos eleitores.

APOIO



Até o Partido dos Trabalhadores surpreendeu-se com o apoio recebido por outros partidos, inclusive o Centrão, na pressão ao Supremo Tribunal Federal pela suspensão da transferência do ex-presidente Lula para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

DERROTA

A decisão do STF, derrubando a ordem de transferência de Lula para o presídio de Tremembé, foi considerada uma derrota do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que no momento enfrenta processo de desgaste e de fragilidade.

SUBSTITUTO

Fátima Bezerra não deu o braço a torcer. Na reunião em que os governadores do Nordeste resolveram concordar com a inclusão dos seus Estados na reforma da Previdência, preferiu ser representada pelo vice-governador Antenor Roberto. Foi ele quem bateu o martelo pelo RN.

LÓGICA

Continuar com o sistema previdenciário como ele hoje se encontra representa a falência do processo em muito pouco tempo. Enquanto os servidores estão com atraso no pagamento de salário, um procurador estadual recebeu valores que somaram R$ 340 mil.

ACAMPAR

O deputado Sandro Pimentel repetirá o que costumava fazer, em Brasília, o deputado federal Givaldo Carimbão, de Sergipe. Se não conseguir ser recebido pela governadora Fátima Bezerra, acampará no Centro Administrativo, em frente à governadoria, até conseguir a audiência.

TRANSPOSIÇÃO

O deputado estadual Francisco do PT propõe a criação de uma Frente Parlamentar composta por deputados estaduais do Rio Grande do norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará para defender a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco.

SENAR

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) lançou a Estante Virtual da Coleção de Cartilhas para compartilhar o material didático utilizado nos treinamentos de produtores e trabalhadores rurais para a melhoria da produção agropecuária brasileira.

AÉCIO

Diante da pressão por parte de importantes lideranças do partido, o PSDB decidiu analisar o pedido de expulsão de Aécio Neves da legenda. Além de Aécio, os tucanos poderão expulsar, nessa mesma reunião, Beto Richa, ex-governador do Paraná.

CODERN

Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de afastar os políticos da CODERN, seu novo presidente, Elis Treidler Oberg tem se reunido frequentemente com os deputados federais e senador4es do RN, para tratar das demandas e da liberação de recursos.

AUDIÊNCIA

A Câmara Municipal de Mossoró realizará audiência pública para prestação de contas da saúde pública do Município, relativa aos primeiros quatro meses de 2019, quinta-feira (15), às 9h, no plenário da Casa. A secretária Maria da Saudade participará da audiência.

INFLAÇÃO

Os preços dos alimentos contribuíram, pelo terceiro mês consecutivo, para segurar a inflação, segundo Comunicado Técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que analisou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, divulgado ontem pelo IBGE.