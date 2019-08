RENOVAÇÃO

As últimas eleições, em todo Brasil, foram caracterizadas pela renovação maciça no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. O fenômeno pode não ter sido o melhor, em termos de representatividade, mas ao eleitor só resta esperar os resultados concretos dessa realidade.

ELEIÇÕES

No próximo ano haverá eleições municipais, quando serão renovados os mandatos ou serão eleitos novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O processo será acompanhado de perto pelos que foram eleitos em 2018, o que não impede a participação das lideranças tradicionais.

ANÁLISE

O resultado dessas eleições municipais servirá para uma avaliação mais detalhada do que foi o papel dos eleitos no ano passado. Assumirão a liderança nesse processo ou não terão como influenciar diretamente na vontade dos eleitores?

FUTURO

Em futuro não tão remoto, ou seja, nas eleições de 2022, os eleitos em 2020 terão que pleitear a renovação dos seus mandatos ou disputar cargos mais elevados, como o de senador (haverá renovação de uma das três vagas) ou de governador, disputando com Fátima Bezerra.

SENADO

Alguns políticos estão de olho na vaga para o Senado, considerando que o atual senador Jean Paul Prates, que assumiu quando da renúncia da governadora Fátima Bezerra do cargo, não terá peso eleitoral suficiente para renovar seu mandato. É preciso pagar para ver.

MOSSORÓ

Questiona-se o peso eleitoral de Mossoró nas eleições de 2022. O resultado da eleição de prefeito do próximo ano será fundamental para definir essa força. Entretanto, os últimos pleitos mostraram que a liderança local não é mais o fator principal para o resultado final.

PSL

O jornalista Paulo Tarcísio, em seu blog http://ptarcisio.blogspot.com/ divulga que o PSL terá candidato próprio a prefeito, em Mossoró. A informação é do presidente do PSL/RN, coronel Nilo Oliveira. O candidato a prefeito pelo PSL em Mossoró deverá ser o Dr. Daniel.

DENGUE

A Secretaria de Estado da Saúde Pública divulgou o número oficial de casos de dengue confirmados em 2019 no Rio Grande do Norte, até o mês de julho, 4.195 casos. Em 2018, no mesmo período foram 22.l225 casos notificados e 9.946 confirmados.

VOTAÇÃO

Não houve surpresa em relação ao voto dos deputados federais do Rio Grande do Norte para a aprovação da reforma da Previdência. Dos oitos parlamentares, somente Natália Bonavides (PT) e Rafael Mota (PSB) votaram contra a proposta do governo Bolsonaro.

PRESTÍGIO

O prestígio do ministro da Justiça, Sérgio Moro como presidente Jair Bolsonaro não é mais o mesmo de quando foi convidado para assumir o cargo. Diante dos fatos, cada vez mais visíveis, amigos de Moro estão aconselhando-o a pedir demissão do cargo, antes que seja demitido.