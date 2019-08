CATEDRAL



A notícia já circulou em vários órgãos de imprensa, mas como faz parte da história de Mossoró, deve ser repercutida. A Catedral de Santa Luzia que começou a ser construída em 5 de agosto de 1772 e passou por algumas modificações, será mais uma vez reformada.

CRIPTA

O projeto de reforma da Catedral de Mossoró, que está sendo elaborado pelo Escritório das Irmãs Pias do Divino Mestre, de São Paulo, especializado em arquitetura sacra, prevê a construção de uma cripta (capela no subsolo), novos vitrais, energia solar e climatização.

PAGAMENTO

A prefeitura de Mossoró efetuou o pagamento à Clínica de Anestesiologia de Mossoró, ao Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró e Neoclínica os valores referentes a serviços prestados durante os meses de abril e maio.

SUCESSÃO

O assunto ainda não sensibiliza os eleitores mossoroenses. Durante o recesso parlamentar a questão permaneceu em banho-maria e a oposição não tem conseguido avançar nos entendimentos para o lançamento de um candidato único ao cargo de prefeito de Mossoró.

FRENTE

A Câmara Municipal de Mossoró instala amanhã, quinta-feira (8), a Frente Parlamentar e Popular em Apoio aos Criadores da cidade, proposta pelos vereadores João Gentil (Patriota), Rondinelli Carlos (PMN) e Alex Moacir (MDB).

DETRAN

O Diretor Geral do Detran, Otávio Santiago entregou pessoalmente à governadora Fátima Bezerra um pedido de exoneração do cargo. Questões de foro pessoal, alegou. Assume o cargo o atual chefe de gabinete do diretor, Jonielson Pereira de Oliveira;

STYVENSON

É de autoria do senador potiguar Styvenson Valentim (PODE-RN) a PEC que, ao vedar a prática de nepotismo na administração pública, impediria a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, ser indicado como embaixador em Washington.

HOTEL

Continua o impasse em que se encontra o antigo Hotel dos Reis Magos, com o prédio em ruínas, na Praia do Meio, em Natal. O assunto atingiu um nível tal que até o presidente Bolsonaro está sendo convocado pelo deputado Fábio Faria para que o assunto seja resolvido.

EMBAIXADOR

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, informou que o presidente Jair Bolsonaro deve decidir sobre oficializar hoje, quarta-feira, a indicação do filho, deputado Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

REFORMA

O plenário da Câmara dos Deputados encerrou ontem à noite, por 353 votos favoráveis contra 10, as discussões do segundo turno da proposta de reforma da Previdência (PEC6/19). O presidente Rodrigo Maia espera concluir a votação ainda nesta semana.