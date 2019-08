AEROPORTO

A partir de hoje o Aeroporto Dix-sept Rosado passa a receber voos noturnos. Além do transporte de enfermos, militares e governamentais, aeronaves particulares poderão pousar até às 21h45, o que não acontecia antes.

CONSTITUINTE

A TV Assembleia Legislativa está produzindo programação especial para comemorar os 30 anos da promulgação da Constituição Estadual. De Mossoró participarão do programa Carlos Augusto e Laíre Rosado que foram deputados estaduais Constituintes.

SALÁRIOS

Os salários de todos os servidores públicos municipais estão nas contas desde ontem, segundo informação do gabinete da prefeita Rosalba Ciarlini. Aposentados e pensionistas também receberam seus benefícios.

DELEGACIAS

O Poder Judiciário, por meio de convênio celebrado com a Polícia Civil, Delegacia de Acari, viabilizou o repasse de R$4.495,00 destinados à aquisição de equipamentos de informática para as delegacias de Acari e Carnaúba dos Dantas.

ANTERIORIDADE

Por conta do princípio da anterioridade previsto no artigo 16 da Constituição Federal, qualquer alteração nas regras eleitorais vigentes para as eleições de 2020 devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional nos próximos 63 dias.

IMPROBIDADE



Acusado de improbidade administrativa, o ex-deputado estadual Jacob Jácome foi condenado pela Justiça Estadual a devolver R$ 9.122,48 aos cofres do Estado. Ainda cabe recurso.

POSIÇÃO

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, gravou declaração afirmando “sou a favor da liberdade de imprensa em qualquer circunstância e defendo o sigilo da fonte. Isso está assegurado na nossa Constituição”. Rodrigo pretende ser candidato a presidente da República.

REVOGAÇÃO

Servidores Públicos da Administração Indireta e da Associação dos Servidores do Detran entregaram à governadora Fátima pauta de cinco reivindicações, entre elas a revogação do decreto que cria a conta única do Estado e retira a autonomia financeira das autarquias.

REIVINDICAÇÕES

Também fazem parte das reivindicações a reposição salarial, o pagamento das folhas em atraso dos aposentados e pensionistas, o fim das terceirizações e melhores condições de trabalho. A Governadora prometeu analisar as questões.

EXÉRCITO

A partir de hoje, o Exército Brasileiro, passa a atuar nas escolas públicas municipais de Natal, em parceria da Secretaria Municipal de Educação com a 7ª Brigada de Infantaria Motoriza/16º Batalhão de Infantaria Motorizado, para a realização do Programa Forças no Esporte (Profesp).

ACUSAÇÃO

O sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado denuncia que há um “sindicato governista”, que prefere trocar a luta por melhorias pela sua categoria por cargos no Governo Fátima Bezerra (PT), numa referência direta ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação.

PREVIDÊNCIA

O secretário especial da Previdência, o ex-deputado federal potiguar Rogério Marinho, voltou a afirmar que depende da participação dos governadores do Nordeste a reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência que está sendo votada no Congresso Nacional