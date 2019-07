TÍTULOS

Houve tempo em que ocupantes recém-empossados no Poder Executivo mantinham programas dos antecessores, mas trocando o nome do programa. No governo federal, Bolsonaro vai trocar o nome do programa Mais Médicos por Mais Médicos pelo Brasil.

PAGAMENTO

Deixando para trás o pagamento dos salários atrasados dos servidores estaduais, o Governo do Estado conclui, hoje, o pagamento da folha salarial do mês de julho do funcionalismo estadual.

CALENDÁRIO

Como vem fazendo usualmente, o Governo do Estado também anunciou o pagamento dos servidores estaduais para os meses de agosto e setembro, utilizando a mesma sistemática de dividi-lo em duas parcelas, mas sempre dentro do mês vigente.

MANDATO



Depois de vencer uma luta junto à Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, o deputado estadual Sandro Pimentel teve seu mandato cassado, por 5 votos a 2 dos desembargadores desse mesmo TRE, acusado de captação ilícita de recursos financeiros na campanha de 2018.

ESCLARECIMENTO

Sandro Pimentel continuará como deputado até que o processo que cassa seu diploma transitar em julgado, no Tribunal Superior Eleitoral. E afirma confiar na justiça que “não irá calar o desejo do povo de ter um mandato popular na Assembleia Legislativa”.

ERRADICAÇÃO

O então prefeito de Natal, Djalma Maranhão, criou o programa “De pé no chão também se aprende a ler”, no início dos anos 60, na tentativa de erradicar o analfabetismo na capital do estado. O programa foi extinto durante o regime militar.

ANALFABETISMO

Quase sessenta anos depois de Djalma Maranhão, a sombra do analfabetismo continua a assustar os norte-rio-grandenses. O secretário de Educação, Getúlio Marques, declarou que o governo quer erradicar o analfabetismo no Estado em até 8 anos.

TEATRO

Para comemorar seus 15 anos de existência, o Teatro Municipal Dix-huit Rosado anuncia programação especial, gratuita, com cinco dias de eventos para a população e classe artística. Uma homenagem à Banda de Música Artur Paraguai abrirá a programação no dia 2 de agosto.

FGTS

A prefeitura da Mossoró vai quitar o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço, FGTS, a 1.500 funcionários, referente aos anos de 1977 a abril de 1986. A primeira etapa será depositada na primeira quinzena de agosto, algo em torno de R$ 6 milhões.

DENÚNCIA

O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do RN, Sindsaúde, protocolou ação junto ao Ministério Público pedindo solução para o funcionamento dos equipamentos de raio-x (da prefeitura de Mossoró) que estão sem funcionar, na UPA-BH e no PAM Bom Jardim.

DÓRIA

O governador João Dória, de São Paulo, pode ser o maior beneficiário do comportamento grosseiro e inconsequente do presidente Jair Bolsonaro. Pediu a opinião do ex-presidente FHC e ouviu a recomendação “Afaste-se com dignidade”. Foi o que começou a fazer.

INSATISFAÇÃO

Cresce o clima de insatisfação entre a Polícia Federal e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. A PF vem sendo acusada de perder autonomia e funcionar de acordo com os interesses de Moro.

ESTILO

O presidente Bolsonaro tem pelo menos um fiel seguidor. Em conversas reservadas, o ministro da Justiça tem detonado o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz que, para ele, serve a interesses ideológicos.

SELIC

Espera-se para hoje, na reunião do Procon, o anúncio da redução da taxa de juros, num corte entre 0,25% a 5%, situando a Selic entre 6,25% ou 6%. As condições estão dadas para uma flexibilização da política monetária.