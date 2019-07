VISITA

O deputado Gustavo Carvalho (PSDB) esteve em Mossoró. Veio participar de homenagem prestada por amigos à ex-deputada Larissa Rosado. Aproveitou para manter contatos com seus apoiadores na cidade de Mossoró.

PSDB

O deputado Gustavo falou sobre projetos do partido, PSDB, no sentido de aumentar o número de prefeitos e vereadores no Rio Grande do Norte, nas eleições de 2020, preparando o partido para as eleições majoritárias de 2022.

SENADO

Na opinião de Gustavo Carvalho, o PSDB deve disputar um cargo majoritário nas eleições de 2022. A decisão, que será tomada mais adiante, leva em conta a eleição de governador e de um senador da República. No caso do Senado, a disputa será com o senador Jean Paul Prates.

MOSSORÓ

É possível que exista um nome de Mossoró para essas disputas, governo ou Senado. O resultado da eleição do próximo ano será fundamental para essa decisão. Mossoró precisa recuperar espaços políticos perdidos ao longo das últimas eleições.

REFORMA

O prédio onde funciona a Câmara Municipal de Mossoró passa por reformas em sua estrutura física, por exigência do Ministério Público do Rio Grande do Norte que, em 2014 constatou que a atual sede necessita de adaptações para atender ao exigido pelas normas técnicas.

DESARMAMENTO

Na primeira reunião dos governadores do Nordeste, após declaração de Bolsonaro com termos ridicularizando o grupo, os gestores estaduais preferiram evitar ataques ao presidente da República. “São águas passadas, embora tendo sido um episódio extremamente infeliz”.

PRESENÇA

A governadora Fátima Bezerra participou da reunião dos governadores do Nordeste, realizado em Salvador. Deixaram de comparecer os governadores do Ceará, Camilo Santa e o de Alagoas, Renan Filho, que enviaram seus vice-governadores.

VERBORRAGIA

Quem critica Ciro Gomes por falar demais deve estar espantado com o presidente Bolsonaro que tem sido muito mais imprudente que o ex-ministro e ex-governador do Ceará. O debate entre os dois poderá ficar acirrado. Ontem, Ciro declarou “Bolsonaro, tenho nojo de você”.

RECEIO

Os brasileiros estão assustados e preocupados com o rumo político que poderá tomar o País. O momento é de crise e o presidente tem conseguido radicalizar cada vez mais com declarações inconvenientes e impróprias para um presidente de República.

JORNAL

Os 94 anos de existência do jornal O Globo foram comemoradas ontem, segunda-feira, com uma missa celebrada pelo padre José Roberto Devellard. Dirigentes e funcionários estiveram na celebração, no Largo de São Francisco, no centro do Rio.