AGRIPINO

O Ministério Público Federal confirmou a denúncia contra o ex-senador José Agripino Maia e mais duas pessoas, por associação criminosa e peculato. A acusação contra Agripino é de haver nomeado para seu gabinete de senador o “funcionário fantasma” Victor Souza.

VEREADOR

Quando Victor Souza esteve lotado no gabinete de José Agripino, em Brasília, no período de março de 2009 e março de 2016, ocupava o cargo de vereador em Campo Redondo (RN) e era gerente de farmácia em Natal, situações que motivaram a ação penal contra o senador.

CAICÓ

Os festejos da padroeira de Caicó, Nossa Senhora de Sant´Ana mobiliza não apenas os fiéis da região do Seridó, mas também a classe política que se desloca para aquele município. Além das orações, as conversas que podem gerar novas alianças ou afastamentos entre algumas lideranças.

CANDIDATURA

Participando da festa de Sant´Ana, Rosalba teve seu nome lembrado para disputar novamente uma cadeira ao Senado, nas eleições de 2022. Entre os simpatizantes desse projeto está o deputado estadual Ubaldo Fernandes, que repercutiu o lançamento dessa candidatura.

HOSPITAL

Saúde pública é difícil de administrar. Para Mossoró, a governadora Fátima deu prazo de 30 dias para melhorar o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas, em Canguaretama a Covisa fechou o Hospital Regional, “pelo elevado risco sanitário que a unidade oferece aos pacientes.

SARAMPO

Enquanto tudo isso acontece, foi diagnostica o primeiro caso de sarampo no Rio Grande do Norte, 19 anos depois do último caso registrado pela saúde pública.

CURIOSIDADE

Embora a sociedade esteja acostumada a ouvir sobre processos de separação civil entre casais por meio do divórcio, alguns fieis se preocupam em utilizar o mesmo processo junto à Igreja. No Rio Grande do Norte, o Tribunal Eclesiástico examina dois processos anulação matrimonial.

CHEQUE

A área economia do governo Bolsonaro fala com segurança em medidas que serão capazes de baixar a taxa de juros do sistema bancário. Enquanto isso não acontece, o Banco Central avisa que que no mês de junho o juro do cheque especial atingiu 322,7% ao ano.

MORO

Vai se tornando incômoda a posição de Sérgio Moro como ministro da Justiça. Após o recesso, será novamente convocado para depor no Congresso Nacional. Nos tribunais superiores, a certeza de que Bolsonaro deveria afastar o ministro, o mais rapidamente possível.

DELTAN

O mesmo acontece com o coordenador da Lava jato em Curitiba, após divulgação de fatos que não condizem com a situação de Procurador da República. Como o Juiz, insiste em afirmar que sempre agiu dentro da legalidade.

MORDOMIA

Na Nova República bolsonariana, um helicóptero da Presidência da República foi flagrado, no dia 25, transportando convidados para o casamento de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente e anunciado como futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos.